viernes, septiembre 5, 2025
Muere María Cristina Camilo, la voz pionera de la radio y la televisión dominicana

Por: Redacción

Un siglo de historia en primera persona

SANTO DOMINGO.– La República Dominicana despide hoy a una mujer que cambió para siempre la manera de escuchar y ver la comunicación. María Cristina Camilo, conocida por todos como “Maíta”, falleció a los 107 años, dejando tras de sí una historia de valentía, ternura y pasión por la palabra.

La primera en decir “aquí estoy”

Cuando en la década de 1940 encender la radio era un ritual familiar, la voz que surgió con fuerza y dulzura fue la de una joven francomacorisana que no temía irrumpir en un espacio dominado por hombres. Fue la primera mujer en tomar el micrófono en la radio nacional, y más tarde la primera en aparecer como presentadora en la televisión dominicana.

Ese simple gesto de atreverse abrió la puerta para que otras mujeres pudieran ocupar un lugar en los medios. Por eso su nombre no es solo el de una profesional destacada, sino el de una pionera que sembró un legado.

Nacida en 1917, María Cristina Camilo vivió más de un siglo acompañando a varias generaciones. Fue testigo de los grandes cambios políticos, sociales y tecnológicos del país, y a la vez protagonista de una época en la que la comunicación empezaba a moldear la identidad dominicana.

Su presencia en la radio y la televisión no se limitó a la técnica; transmitía cercanía, respeto y una elegancia que todavía recuerdan quienes compartieron cabina y escenario con ella.

Un adiós que suena en todo el país

La noticia de su partida ha conmovido a artistas, periodistas y ciudadanos que crecieron escuchándola. Aunque aún no se han precisado los detalles de sus honras fúnebres, muchos ya la evocan como “la voz madre” de la comunicación dominicana.

María Cristina Camilo se apaga físicamente, pero su eco permanecerá en cada mujer que decide tomar un micrófono, en cada joven que sueña con anunciar en la radio o conducir un programa de televisión.

Más que un adiós, su fallecimiento marca el comienzo de una memoria colectiva que la inmortaliza como pionera, maestra y ejemplo de dignidad profesional.

 

