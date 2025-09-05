31.1 C
Santo Domingo
viernes, septiembre 5, 2025
Luis Abinader felicita la reelección del presidente de Guyana Irfaan Ali

Por: Redacción

El mandatario dominicano reafirmó su compromiso de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Guyana.

Santo Domingo.– El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, felicitó este jueves a su homólogo de Guyana, Irfaan Ali, tras resultar reelecto en las elecciones generales celebradas en ese país suramericano.

Felicito al amigo presidente Irfaan Ali por su triunfo en las elecciones de Guyana”, expresó Abinader a través de su cuenta oficial de X.

El mandatario dominicano deseó “muchos éxitos” a Ali en esta nueva etapa y reafirmó su voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre ambos pueblos.

Elecciones en Guyana

En Georgetown, el secretario general del gobernante Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C), Bharrat Jagdeo, aseguró este jueves que lograron “una victoria aplastante” en los comicios generales y regionales celebrados el pasado lunes.

Aunque la Comisión Electoral de Guyana aún no ha oficializado los resultados, las actas de escrutinio de los distritos electorales reflejan que el PPP/C obtuvo 46.513 votos más que los otros cinco partidos en contienda, alcanzando un 55,32 % del total de sufragios.

Esto le otorga al presidente Irfaan Ali un segundo mandato, consolidando su liderazgo en una nación que ha cobrado protagonismo en la región por su rápido ascenso como potencia petrolera.

Relaciones con República Dominicana

El presidente Abinader ha viajado a Guyana en tres ocasiones en los últimos dos años, consolidando una relación estratégica que se proyecta como un eje clave para la cooperación regional.

Para más noticias internacionales y locales, visita El Periódico.

 

