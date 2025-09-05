El organismo aseguró que la compra de pitos forma parte de un procedimiento administrativo normal, con criterios de transparencia y dentro del marco legal.

Santo Domingo.- La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) aclaró este jueves que el proceso de adquisición de 2,894 silbatos, con distintivos y cadena, corresponde a un procedimiento administrativo regular, realizado bajo criterios de transparencia y conforme a las disposiciones legales.

En una nota de prensa, la institución explicó que los pitos constituyen una herramienta de trabajo esencial para los agentes de tránsito, ya que permiten realizar señales sonoras claras y efectivas durante el ordenamiento vehicular, la gestión de la circulación y la prevención de accidentes en las vías.

La compra responde, según la Digesett, a la necesidad de dotar a los agentes de equipos adecuados, resistentes y estandarizados, con características técnicas específicas que garanticen durabilidad y funcionalidad en el terreno.

Críticas en redes sociales

El anuncio de la licitación generó críticas en medios digitales y redes sociales, debido al monto convocado de 5,634,618 pesos, equivalente a 1,947 pesos por silbato.

La Digesett detalló que cada pito está fabricado en acero inoxidable, con un rango de sonido entre 90 y 100 decibeles y con la marca institucional impresa. Además, la cadena es de acero inoxidable, tejido tipo serpiente, con sistema de sujeción y enganche seguro, mientras que el porta pito es de metal resistente, tipo distintivo, serigrafiado en color anaranjado con las siglas de la Digesett en plateado.

Procedimiento abierto

El organismo precisó que el monto presupuestado en el pliego no constituye necesariamente el gasto final, ya que en todo proceso de compras públicas se reciben múltiples ofertas y la adjudicación se realiza a la propuesta más conveniente.

Asimismo, reiteró que el proceso no implica irregularidad alguna, sino que corresponde a la programación anual de dotación de equipos indispensables para el trabajo de los agentes en las calles.

