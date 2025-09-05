31.1 C
Santo Domingo
viernes, septiembre 5, 2025
InicioNoticiasDigesett aclara licitación de 2,894 silbatos por más de cinco millones de...
Noticias

Digesett aclara licitación de 2,894 silbatos por más de cinco millones de pesos

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Digesett e Intrant retiran patanas mal estacionadas en autopistas y avenidas

 El operativo busca prevenir accidentes y mejorar la movilidad...
Noticias

Digesett investiga incidente entre un agente y un conductor en la avenida John F. Kennedy

Santo Domingo.- La Dirección General de Seguridad de Tránsito...
Noticias

Estado no pagará “ni un centavo” en licitación de nuevas licencias de conducir, afirma Intrant

Santo Domingo, .– El Instituto Nacional de Tránsito y...

 

El organismo aseguró que la compra de pitos forma parte de un procedimiento administrativo normal, con criterios de transparencia y dentro del marco legal.

Santo Domingo.- La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) aclaró este jueves que el proceso de adquisición de 2,894 silbatos, con distintivos y cadena, corresponde a un procedimiento administrativo regular, realizado bajo criterios de transparencia y conforme a las disposiciones legales.

En una nota de prensa, la institución explicó que los pitos constituyen una herramienta de trabajo esencial para los agentes de tránsito, ya que permiten realizar señales sonoras claras y efectivas durante el ordenamiento vehicular, la gestión de la circulación y la prevención de accidentes en las vías.

La compra responde, según la Digesett, a la necesidad de dotar a los agentes de equipos adecuados, resistentes y estandarizados, con características técnicas específicas que garanticen durabilidad y funcionalidad en el terreno.

Críticas en redes sociales

El anuncio de la licitación generó críticas en medios digitales y redes sociales, debido al monto convocado de 5,634,618 pesos, equivalente a 1,947 pesos por silbato.

La Digesett detalló que cada pito está fabricado en acero inoxidable, con un rango de sonido entre 90 y 100 decibeles y con la marca institucional impresa. Además, la cadena es de acero inoxidable, tejido tipo serpiente, con sistema de sujeción y enganche seguro, mientras que el porta pito es de metal resistente, tipo distintivo, serigrafiado en color anaranjado con las siglas de la Digesett en plateado.

Procedimiento abierto

El organismo precisó que el monto presupuestado en el pliego no constituye necesariamente el gasto final, ya que en todo proceso de compras públicas se reciben múltiples ofertas y la adjudicación se realiza a la propuesta más conveniente.

Asimismo, reiteró que el proceso no implica irregularidad alguna, sino que corresponde a la programación anual de dotación de equipos indispensables para el trabajo de los agentes en las calles.

¿Quieres que te sugiera también un título más viral y directo para redes sociales, resaltando el costo de casi dos mil pesos por silbato?

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Polémica en la Bienal: CODAP exige anular premio a escultura hecha con una planta palmera
Artículo siguiente
Luis Abinader felicita la reelección del presidente de Guyana Irfaan Ali

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Tribunal rechaza demanda de Telemicro contra lanzamiento digital de Ahora TV

Entretenimiento 0
 La Cámara Civil y Comercial desestimó la acción judicial,...

De motoconcho a estrella: Dalvin La Melodía conquista con ‘Mi Reina’

Entretenimiento 0
El joven cantante dominicano supera los 23 millones de...

Cierran en Baní un “drink” que usaba figuras del narcotráfico para promocionarse

Noticias 0
 La Fuerza de Tarea Conjunta allanó el local en...

¿Qué pasó esta semana?

Consulado dominicano en Mayagüez lanza portal para registro de connacionales

Noticias 0
La plataforma busca fortalecer la integración, mejorar servicios y...

De motoconcho a estrella: Dalvin La Melodía conquista con ‘Mi Reina’

Entretenimiento 0
El joven cantante dominicano supera los 23 millones de...

Xi y Putin refuerzan lazos de “viejos amigos” frente a desafíos de EE. UU.

Noticias 0
Xi Jinping y Vladimir Putin fortalecen la alianza estratégica...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group