La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que durante agosto de 2025 recaudó RD$70,342.5 millones, cifra que supera en RD$3,170.0 millones lo ingresado en igual mes de 2024. Este resultado representa un crecimiento interanual de 4.7 % y un cumplimiento del 99.9 % de la meta establecida para el período.

La institución destacó que, al excluir los ingresos extraordinarios registrados tanto en 2024 como en 2025, la recaudación presenta un crecimiento real de 1.0 %, equivalente a RD$671.5 millones adicionales, lo que evidencia una tendencia sostenida de crecimiento estructural en los ingresos tributarios.

En tanto que, en relación con los ingresos acumulados entre enero y agosto del presente año, la DGII ha recaudado RD$619,021.9 millones, superando en RD$8,562.4 millones la meta establecida y alcanzando un cumplimiento acumulado de 101.4 %.

Este resultado refleja un crecimiento de 9.0 % respecto al período de enero-agosto del 2024, equivalente a RD$51,041.4 millones adicionales.

Con este desempeño, la DGII aportó el 75.5 % de los recursos tributarios recaudados por las entidades del Estado.

Principales Impuestos en agosto

En cuanto al comportamiento de los principales tributos en el mes de agosto del 2025, el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) aportó RD$18,611.9 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 8.8% para un incremento de RD$1,501.7 millones respecto a agosto de 2024. En el mismo orden, las ventas totales crecieron 7.4 % y las ventas gravadas 9.2 %.

Mientras que en igual periodo, el Impuesto sobre la Renta de las Empresas y Activos recaudó RD$15,618.4 millones, equivalente a RD$3,679.5 millones adicionales y un crecimiento de 30.8 %.

En tanto el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas generó RD$10,880.8 millones, para un crecimiento de 21.7 % al comparar con el mismo mes del año anterior. Este comportamiento es impulsado por el Impuesto sobre la Renta de Asalariados donde los asalariados gravados crecieron en 14.2 % y el monto retenido en 22.8 %

De su lado, el Impuesto Selectivo a los Combustibles alcanzó RD$5,775.1 millones, mientras que los Impuestos Selectivos sobre Alcoholes y Tabaco registraron RD$2,653.0 millones, para un crecimiento de RD$118.6 millones respecto a agosto del año anterior.

Este comportamiento se explica por el aumento en las ventas gravadas, que crecieron un 7 %, y en los litros vendidos de alcohol absoluto, que subieron un 4 %.

Los demás tributos generaron en conjunto RD$16,803.3 millones, completando el total recaudado por la institución durante el mes de agosto.

La DGII reiteró que estos resultados reflejan el impacto de su proceso de transformación tecnológica, la simplificación de trámites y la consolidación de una cultura tributaria basada en la confianza y el cumplimiento voluntario.

Con este desempeño, la entidad reafirma su rol como principal fuente de ingresos fiscales del Estado dominicano y su compromiso con el desarrollo económico del país.