viernes, septiembre 5, 2025
DGCP suspende procedimiento de compra de pitos en DIGESETT por falta de estudios previos

Por: Redacción

Santo Domingo R.D.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dispuso este viernes la suspensión de oficio del procedimiento DIGESETT-CCC-CP-2025-0021, realizado por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) para la “adquisición de pitos con su porta pitos, dirigido exclusivamente a MIPYMES mujeres”, debido a la falta de estudios previos publicados en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), un requisito indispensable, conforme establece el Decreto 416-23 de aplicación de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas.

Mediante una nota de prensa, el órgano rector explicó que la medida, tiene carácter cautelar y correctivo y busca que la entidad contratante ajuste su proceso a la normativa vigente y garantice los principios de eficiencia, transparencia y publicidad, protegiendo así los derechos e intereses de los oferentes y potenciales oferentes.

La suspensión fue aplicada de manera inmediata en el SECP y notificada formalmente a la DIGESETT para los fines correspondientes.

Los estudios previos son un prerrequisito para el lanzamiento de un procedimiento de contratación y una herramienta para determinar las necesidades reales de una institución, el valor en el mercado del bien y los tiempos en los que estaría disponible.

El artículo 4 del referido reglamento 416-23 define los estudios previos como el conjunto de investigaciones y análisis que fundamentan la necesidad del procedimiento de selección de proveedores a ser realizado y permite delimitar el objeto, sus características, la demanda y oferta en el mercado, la viabilidad y el presupuesto estimado del bien, servicio u obra a contratar, así como cualquier información relevante para satisfacer la necesidad de que se trate.

La DGCP subrayó que con esta decisión reafirma su compromiso con la excelencia, integridad y transparencia en las contrataciones públicas.

