El joven cantante dominicano supera los 23 millones de visualizaciones en YouTube y celebra el éxito de su carrera, que ya llena escenarios en todo el país.

Santo Domingo.– El cantante de bachata Dalvin Núñez, conocido artísticamente como Dalvin La Melodía, se abre paso en el gusto popular con diferentes canciones, pero ha sido con “Mi Reina” que alcanzó notoriedad entre el público dominicano y extranjero, acumulando más de 23 millones de visualizaciones en YouTube.

El tema, de la autoría del compositor y bachatero Martin Aquino, fue estrenado a finales de 2024 y continúa entre los más escuchados en la actualidad.

Nueva propuesta musical

Actualmente, Dalvin La Melodía promociona “Chiquilla bonita”, una bachata con el sello tradicional del género pero con un aire de modernidad. La canción, original de Marco Antonio Solís, fue adaptada al ritmo dominicano y se ha convertido en una de las más sonadas del momento.

Más bachatas

El joven artista también ha presentado temas como “Pensando en ella”, un homenaje al fallecido bachatero Yóskar Sarante, así como “Por ti”, “Tesoro perdido” y “No me vuelvo a enamorar”.

“Me siento muy feliz por lo que está pasando con mis canciones. Todas las actividades que realizamos son un lleno total en todo el país y es algo que no esperaba que sucediera tan rápido. Le agradezco a Dios y al público que me han llevado hasta aquí y estoy seguro de que me llevarán más lejos”, expresó con orgullo el bachatero.

Una historia de superación

Dalvin Antonio Núñez Vargas nació en 2003 en Santo Domingo. Se inició cantando en el coro de la iglesia junto a su padre y, antes de lanzarse como cantante, trabajó como delivery de colmado, limpiabotas y motoconchista, mientras cursaba estudios en la Escuela Básica Mi Bandera.

A principios de 2024 conoció al guitarrista, arreglista y productor Michael Quevedo, mejor conocido como Mikey Touch, con quien inició la grabación de sus primeras canciones. Gracias al respaldo de su equipo, rápidamente se convirtió en un fenómeno en las plataformas digitales.

Influencias

Entre sus inspiraciones musicales menciona a El Chaval de la Bachata, Jay Wheeler y otros artistas a quienes admira.