31.1 C
Santo Domingo
viernes, septiembre 5, 2025
InicioEntretenimientoDe motoconcho a estrella: Dalvin La Melodía conquista con ‘Mi Reina’
Entretenimiento

De motoconcho a estrella: Dalvin La Melodía conquista con ‘Mi Reina’

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

El joven cantante dominicano supera los 23 millones de visualizaciones en YouTube y celebra el éxito de su carrera, que ya llena escenarios en todo el país.

Santo Domingo.– El cantante de bachata Dalvin Núñez, conocido artísticamente como Dalvin La Melodía, se abre paso en el gusto popular con diferentes canciones, pero ha sido con “Mi Reina” que alcanzó notoriedad entre el público dominicano y extranjero, acumulando más de 23 millones de visualizaciones en YouTube.

El tema, de la autoría del compositor y bachatero Martin Aquino, fue estrenado a finales de 2024 y continúa entre los más escuchados en la actualidad.

Nueva propuesta musical

Actualmente, Dalvin La Melodía promociona “Chiquilla bonita”, una bachata con el sello tradicional del género pero con un aire de modernidad. La canción, original de Marco Antonio Solís, fue adaptada al ritmo dominicano y se ha convertido en una de las más sonadas del momento.

Más bachatas

El joven artista también ha presentado temas como “Pensando en ella”, un homenaje al fallecido bachatero Yóskar Sarante, así como “Por ti”, “Tesoro perdido” y “No me vuelvo a enamorar”.

“Me siento muy feliz por lo que está pasando con mis canciones. Todas las actividades que realizamos son un lleno total en todo el país y es algo que no esperaba que sucediera tan rápido. Le agradezco a Dios y al público que me han llevado hasta aquí y estoy seguro de que me llevarán más lejos”, expresó con orgullo el bachatero.

Una historia de superación

Dalvin Antonio Núñez Vargas nació en 2003 en Santo Domingo. Se inició cantando en el coro de la iglesia junto a su padre y, antes de lanzarse como cantante, trabajó como delivery de colmado, limpiabotas y motoconchista, mientras cursaba estudios en la Escuela Básica Mi Bandera.

A principios de 2024 conoció al guitarrista, arreglista y productor Michael Quevedo, mejor conocido como Mikey Touch, con quien inició la grabación de sus primeras canciones. Gracias al respaldo de su equipo, rápidamente se convirtió en un fenómeno en las plataformas digitales.

Influencias

Entre sus inspiraciones musicales menciona a El Chaval de la Bachata, Jay Wheeler y otros artistas a quienes admira.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Polémica en la Bienal: CODAP exige anular premio a escultura hecha con una planta palmera
Artículo siguiente
Tribunal rechaza demanda de Telemicro contra lanzamiento digital de Ahora TV

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Tribunal rechaza demanda de Telemicro contra lanzamiento digital de Ahora TV

Entretenimiento 0
 La Cámara Civil y Comercial desestimó la acción judicial,...

Cierran en Baní un “drink” que usaba figuras del narcotráfico para promocionarse

Noticias 0
 La Fuerza de Tarea Conjunta allanó el local en...

Cae con más de 7 kilos de marihuana en Villa Hermosa; otro logra escapar

Noticias 0
La Policía y el Ministerio Público arrestaron a un...

¿Qué pasó esta semana?

República Dominicana registra 44 casos diarios de accidentes cerebrovasculares

Noticias 0
 Especialistas urgen aplicar el Código Ictus y crear una...

El Instituto Dominicano de Filosofía del Derecho inicia su labor académica

Noticias 0
Un espacio de reflexión crítica sobre el Estado de...

Policía apresó a cuatro implicados en abuso sexual en Villa González

Noticias 0
 Ya son seis los detenidos en el caso que...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group