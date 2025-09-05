Santo Domingo, R.D. – La séptima edición de Days to Shine, el evento más grande para la mujer en República Dominicana y la región, quedó inaugurada anoche en el Hotel El Embajador, bajo el lema “Own Your Joy, Choose to Be Happy”.

La ceremonia de apertura contó con la presencia del reconocido productor y empresario Emilio Estefan, del ministro de Turismo, David Collado, así como de personalidades del ámbito empresarial, emprendedores, líderes de opinión y medios de comunicación.

Uno de los momentos más especiales de la inauguración fue la interpretación en vivo de la canción oficial “Shine, Baby Shine!”, producida por Emilio Estefan e interpretada por la cantante cubana Lena Burke, que llenó de energía y emoción a los asistentes.

“La felicidad es una decisión, pero también es un camino que hay que tomar con conciencia y disciplina. Se trata de identificar las cosas que te hacen bien y crear rituales que sumen bienestar a tu vida”, expresó Evelyn Betancourt Holt-Seeland, cofundadora de Days to Shine y directora de News Group.

⸻

Una agenda transformadora

Durante el 5 y 6 de septiembre, Days to Shine 2025 ofrecerá conferencias con destacados expositores nacionales e internacionales, experiencias de networking, espacios de entretenimiento y shopping, reafirmando su compromiso de brindar herramientas prácticas que impacten la vida de la mujer.

Entre las participaciones más esperadas se destacan:

• Giancarlo Molero (The Happyologist): “Los 6 pilares de la felicidad sustentable”.

• María Esperanza Haché: “Liderando con Esperanza tu felicidad”.

• Regina Carrot: “¿Cuánto te cuesta no saber comunicar tu historia?”.

• Francina Hungría: “A prueba de balas”.

• Laura Posada y Josie Edmée: “Menopausia y sexo: Se apaga el período, no el placer”.

• Encuentro privado The Culture Shapers, con Emilio Estefan, Gary Nader y Evelyn Betancourt Holt-Seeland.

⸻

Más que un evento, un movimiento femenino

Days to Shine se consolida como una plataforma que impulsa a la mujer a transformar su vida desde la plenitud y la felicidad. Este año, además de su cita en Santo Domingo, la experiencia se expandirá nuevamente a Miami en octubre 2025, fortaleciendo su alcance internacional.

⸻

Sobre Days to Shine

Desde su primera edición, Days to Shine ha reunido a líderes, emprendedoras, artistas y profesionales en un escenario único de inspiración, crecimiento y conexión. Su misión es ofrecer herramientas y experiencias que impacten positivamente la vida de las mujeres, convirtiéndose en un movimiento regional de referencia.