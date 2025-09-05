31.1 C
Noticias

Cierran en Baní un “drink” que usaba figuras del narcotráfico para promocionarse

Por: Redacción

La Fuerza de Tarea Conjunta allanó el local en el sector Santa Rosa tras denuncias ciudadanas; el negocio se preparaba para abrir este sábado.

Baní, .- Un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en Baní, provincia Peravia, clausuró este jueves un negocio de venta de bebidas alcohólicas que pretendía inaugurarse con una estrategia promocional que exaltaba a figuras del narcotráfico y la criminalidad transnacional.

El local, ubicado en la calle Genoveva del sector Santa Rosa, se preparaba para abrir sus puertas este sábado 6 de septiembre. Sin embargo, tras varias denuncias ciudadanas, las autoridades actuaron de inmediato y procedieron al allanamiento.

Promoción prohibida por ley

La FTC recordó que el artículo 36 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas prohíbe cualquier tipo de publicidad, propaganda o programas en medios de comunicación que incluyan estímulos o mensajes subliminales que favorezcan el consumo o tráfico ilícito de drogas.

“Este tipo de prácticas atentan contra la salud y la seguridad de la población, además de normalizar conductas criminales que la ley dominicana sanciona con severidad”, indicaron las autoridades.

Denuncia ciudadana, pieza clave

La Fuerza de Tarea Conjunta valoró la actitud de la población de Baní, que alertó sobre el caso y permitió que las autoridades intervinieran a tiempo.

El operativo busca enviar un mensaje claro: la promoción del narcotráfico en espacios de ocio no será tolerada en la República Dominicana.

 


