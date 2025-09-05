31.1 C
Santo Domingo
viernes, septiembre 5, 2025
InicioNoticiasCae con más de 7 kilos de marihuana en Villa Hermosa; otro...
Noticias

Cae con más de 7 kilos de marihuana en Villa Hermosa; otro logra escapar

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

En Especial

La justicia y la industria de la extorsión

En Especial Cristhian JiménezLos procesos contra representantes de la rentable...
Noticias

Imponen 3 meses de prisión a hombre asesinó a mujer y causó heridas a otras 5 personas

Santo Domingo.- La Oficiona de Atención Permanente de Servicios...
Noticias

Detienen liberación de inmigrante panameño tras sorpresiva orden judicial

El ciudadano panameño enfrenta cargos migratorios y permanece bajo...

La Policía y el Ministerio Público arrestaron a un hombre y ocuparon drogas, celulares y utensilios de venta en Villa Hermosa.

Santo Domingo.- La Policía Nacional y el Ministerio Público decomisaron 7,710 gramos de marihuana y varios objetos utilizados para la venta de drogas durante un allanamiento realizado en el municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana. En la operación fue arrestado un hombre, mientras que otro logró escapar.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda del sector La Leña, en presencia del fiscal actuante.

En el registro de la residencia se ocuparon 1,272 porciones de marihuana con un peso aproximado de 10 libras (4,535 gramos), un paquete de la misma sustancia con un peso de 7 libras (3,175 gramos), además de una trituradora, una balanza digital, una tijera, un cuchillo, cinta adhesiva negra y dos celulares.

Intento de fuga

De acuerdo con el reporte policial, al percatarse de la presencia de los agentes, el detenido intentó escapar junto a otro individuo, quien logró huir.

El arrestado, las sustancias narcóticas y las evidencias fueron remitidos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para los fines legales correspondientes.

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Luis Abinader felicita la reelección del presidente de Guyana Irfaan Ali
Artículo siguiente
Cierran en Baní un “drink” que usaba figuras del narcotráfico para promocionarse

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Tribunal rechaza demanda de Telemicro contra lanzamiento digital de Ahora TV

Entretenimiento 0
 La Cámara Civil y Comercial desestimó la acción judicial,...

De motoconcho a estrella: Dalvin La Melodía conquista con ‘Mi Reina’

Entretenimiento 0
El joven cantante dominicano supera los 23 millones de...

Cierran en Baní un “drink” que usaba figuras del narcotráfico para promocionarse

Noticias 0
 La Fuerza de Tarea Conjunta allanó el local en...

¿Qué pasó esta semana?

ALAIAB pide regulación regional para etiquetado frontal de alimentos en Centroamérica

Noticias 0
La entidad alerta que medidas unilaterales afectarían la integración...

Cuñado de Danilo Medina se declara culpable en caso Antipulpo y deberá pagar más de RD$3,000 millones

Noticias 0
Maxy Montilla admitió responsabilidad penal en la administración de...

Brasil adopta oficialmente la TV 3.0

Entretenimiento 1
El país lidera en América Latina la transición hacia...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group