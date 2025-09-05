La Policía y el Ministerio Público arrestaron a un hombre y ocuparon drogas, celulares y utensilios de venta en Villa Hermosa.

Santo Domingo.- La Policía Nacional y el Ministerio Público decomisaron 7,710 gramos de marihuana y varios objetos utilizados para la venta de drogas durante un allanamiento realizado en el municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana. En la operación fue arrestado un hombre, mientras que otro logró escapar.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda del sector La Leña, en presencia del fiscal actuante.

En el registro de la residencia se ocuparon 1,272 porciones de marihuana con un peso aproximado de 10 libras (4,535 gramos), un paquete de la misma sustancia con un peso de 7 libras (3,175 gramos), además de una trituradora, una balanza digital, una tijera, un cuchillo, cinta adhesiva negra y dos celulares.

Intento de fuga

De acuerdo con el reporte policial, al percatarse de la presencia de los agentes, el detenido intentó escapar junto a otro individuo, quien logró huir.

El arrestado, las sustancias narcóticas y las evidencias fueron remitidos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para los fines legales correspondientes.