Giorgio Armani, “rey de la moda italiana”, muere a los 91 años en Milán

Por: Redacción

El diseñador falleció rodeado de su familia y deja un legado de medio siglo en la alta costura

Roma, (EFE).- Giorgio Armani, diseñador y figura indiscutible del mundo de la moda, conocido como el “rey” de la moda italiana, falleció este jueves en Milán a los 91 años, acompañado de su familia y de Leo Dell’Orco, su pareja durante las últimas dos décadas, informó su grupo empresarial.

“Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos”, señaló el comunicado oficial.

Una vida dedicada al diseño

El diseñador, que continuó trabajando hasta sus últimos días, había sido hospitalizado semanas atrás a causa de una infección pulmonar. Tras su recuperación, permaneció convaleciente en su residencia de la Via Borgonuovo de Milán, lo que le impidió asistir al desfile masculino de alta costura en junio, una ausencia poco frecuente en quien nunca se alejaba de los talleres.

Armani se convirtió en una leyenda absoluta de la moda, un icono universal del estilo contemporáneo que situó a la mujer y su libertad en el centro de su trabajo, con un sello inconfundible de elegancia atemporal.

Giorgio Armani, “rey de la moda italiana”, muere a los 91 años en Milán
Milán (Italia) – Giorgio Armani posa con modelos al finalizar el desfile de su marca Emporio Armani durante la Milan Fashion Week de febrero de 2018. EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Capilla ardiente y funeral privado

Su familia informó que la capilla ardiente será instalada del sábado 6 al domingo 7 de septiembre en el Armani Teatro de Milán, mientras que el funeral se celebrará en la intimidad, según lo dispuesto por el propio diseñador en sus últimas voluntades.

Medio siglo de legado

El pasado mes de julio, la firma Armani cumplió 50 años de existencia. A diferencia de la mayoría de casas históricas absorbidas por conglomerados internacionales, el creador logró mantener el equilibrio entre la visión artística y la independencia empresarial.

En los años 70 revolucionó la moda con la “chaqueta desestructurada”, que rompió la rigidez masculina y redefinió el vestuario femenino con trajes de chaqueta y pantalón de corte andrógino. También introdujo el uso distintivo de colores como el gris, el beige, el greige y el azul noche, este último convertido en sello de la casa.

Giorgio Armani, “rey de la moda italiana”, muere a los 91 años en Milán
Milan (Italia), 23/06/2025.- Imagen de la última colección de diseños de Giorgio Armani, presentada en junio en la Milan Fashion Week. EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO

Moda y cine: una alianza pionera

Armani fue uno de los primeros diseñadores en vincular la moda con Hollywood mediante el “product placement”, vistiendo a actores en películas y alfombras rojas. Estrellas como Jodie Foster, Helen Mirren, Cate Blanchett, Naomi Watts o Amanda Seyfried lucieron sus diseños en los escenarios más prestigiosos del cine mundial.

De carácter elegante y educado, el diseñador no dudaba en expresar opiniones directas. En 2020 criticó a quienes, en su opinión, obligaban a las mujeres a seguir tendencias sin considerar su bienestar, llegando a afirmar que “violan” a sus clientas.

Con su muerte, la moda pierde a un creador irrepetible, símbolo de independencia y estilo, que dejó una huella indeleble en la cultura contemporánea.

 

