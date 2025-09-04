Santo Domingo.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió de temperaturas sofocantes para este jueves, cuando se esperan, en horas de la mañana, lluvias pasajeras sobre San Pedro de Macorís, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo.

Para la tarde, adelantó, se espera la ocurrencia de algunos aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde y Monte Plata, debido al arrastre del viento de este/sureste más los efectos de una vaguada en altura.

En horas de la noche, se generarán chubascos locales con tronadas aisladas en La Altagracia, La Romana, Santo Domingo y San Cristóbal.

En cuanto a las temperaturas, estas seguirán elevadas, con una sensación térmica más calurosa, debido a la época del año (verano) y el viento cálido y húmedo del sureste.

El Infomet señaló que es importante tomar suficiente agua para mantenerse hidratados, use ropa de colores claros y ligeras, estar en lugares frescos y ventilados, evitar recibir los rayos directo del sol entre las 11:00 a. m. y 4:00 p.m.

Además, tener presente a los niños, envejecientes y personas más susceptibles a sufrir los efectos de estas altas temperaturas.