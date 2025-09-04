El expresidente defendió su honorabilidad y se desmarcó del acuerdo de su cuñado Maxy Montilla con el Ministerio Público, que implica la devolución de más de 3,000 millones de pesos.

Santo Domingo.– El expresidente de la República y actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, reaccionó este jueves al acuerdo firmado entre su cuñado Maxy Montilla y el Ministerio Público, en el marco de un proceso judicial por presunta corrupción administrativa.

En una entrevista telefónica concedida al programa radial El Sol de la Mañana, que dirige Julio Martínez Pozo,Medina reiteró que nunca tuvo vínculos económicos ni políticos con Montilla, a quien describió como un familiar con el que mantenía una relación cordial pero distante. “Mi vinculación con Maxy únicamente es que él es medio hermano de mi esposa. Nunca fue parte de mi Gobierno, ni militó en el PLD. Cada quien ha tenido su vida independiente”, afirmó.

Desacuerdo con el pacto

El exmandatario reveló que se enteró del acuerdo cuando Montilla acudió a su residencia para informarle. “Él me dijo que cedía sus bienes a cambio de que lo dejaran en libertad. Le respondí que con esa decisión había entregado también su honor, su dignidad y su integridad. Eso no tiene precio. Puede que no esté en una cárcel, pero quedó tras las rejas de la sociedad”, expresó Medina .

Contexto del caso Montilla

Maxy Montilla, hermano de la exprimera dama Cándida Montilla de Medina, fue investigado dentro del expediente de la Operación Antipulpo, uno de los mayores procesos anticorrupción impulsados por el Ministerio Público tras la salida del PLD del poder en 2020.

De acuerdo con las investigaciones, Montilla habría sido beneficiario de contratos millonarios en el sector eléctrico durante la gestión de Medina. El acuerdo homologado esta semana establece la devolución de más de 3,000 millones de pesos y otros bienes al Estado, en lo que se considera uno de los pactos más relevantes en la lucha contra la corrupción administrativa.

La aceptación del acuerdo supone, en términos legales, una admisión de responsabilidad, aunque Medina insistió en que nunca intervino en los negocios de su cuñado ni lo favoreció desde el Gobierno.

Defensa de su gestión

El exmandatario, que gobernó entre 2012 y 2020, defendió su administración destacando la transparencia en la asignación de obras públicas. “No me metí en la asignación de ni una sola obra. Se puede comprobar en el Ministerio de Obras Públicas. Todas las escuelas y hospitales se adjudicaron mediante sorteos públicos, sin que yo interviniera para beneficiar a nadie”, señaló.

Medina recordó que bajo ese mecanismo se invirtieron más de 92 mil millones de pesos en proyectos de infraestructura. “Yo no fui al Gobierno a hacer negocios, fui al Gobierno a servir. Me dediqué en cuerpo y alma a combatir la pobreza, el desempleo, los apagones y el analfabetismo. Puedo decir que soy un hombre honorable, que puede caminar de frente por este país sin que nadie lo señale”, enfatizó.

El PLD y la política actual

Tras su salida del poder, el PLD ha enfrentado una ola de procesos judiciales contra exfuncionarios, lo que ha golpeado la imagen de un partido que gobernó el país durante 16 años consecutivos, primero con Leonel Fernández y luego con Medina.

El expresidente aseguró que seguirá defendiendo a los dirigentes acusados de corrupción mientras no haya una sentencia definitiva. “Si alguien cometió un delito, que pague por ello, pero mientras tanto tenemos derecho a defender nuestra dignidad. En el caso de Maxy, al aceptar el acuerdo, se rindió. Eso lo diferencia de quienes enfrentan los tribunales para limpiar su nombre”, dijo.

Un mensaje al país

Medina concluyó reiterando que su legado debe medirse por las políticas públicas que implementó y no por los señalamientos contra terceros. “Yo trabajé para servirle a mi pueblo, única y exclusivamente para él. Ese fue mi compromiso y así quiero que la historia me recuerde”, subrayó.