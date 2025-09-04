31.7 C
Noticias

Comerciantes y residentes de la Ciudad Colonial reclaman inicio de parqueo José Reyes

El parqueo José Reyes fue demolido en 2017 como parte de un plan de reordenamiento de la Ciudad Colonial

Santo Domingo, R.D. – La Alianza de Comerciantes, Residentes y la Asociación de Comerciantes de la Ciudad Colonial reiteraron este jueves su reclamo a las autoridades para que inicien la construcción del parqueo José Reyes, ubicado en la intersección de las calles El Conde y José Reyes.

Durante una nueva reunión, los representantes de negocios, empresarios, juntas de vecinos y residentes recordaron que hace casi dos meses solicitaron información sobre la obra, recibiendo como respuesta un aviso colocado en la zona que anunciaba que los trabajos comenzarían “próximamente”.

“Ese ‘próximamente’ ya está a punto de cumplir dos meses. Exigimos que nos den información clara e inmediata de cuándo arrancará el parqueo”, expresaron los voceros durante el encuentro .

Comerciantes y residentes de la Ciudad Colonial reclaman inicio de parqueo José ReyesAntecedentes del parqueo José Reyes
El parqueo José Reyes fue demolido en 2017 como parte de un plan de reordenamiento de la Ciudad Colonial, con el compromiso de levantar una infraestructura moderna que respondiera a las necesidades de estacionamiento en la zona histórica. Sin embargo, a pesar de los anuncios oficiales, la obra lleva más de siete años sin ser reconstruida, lo que ha generado crecientes dificultades para comerciantes, visitantes y residentes.

Reclamo reiterado
El grupo recordó que este proyecto es vital para la movilidad y la dinamización de la Ciudad Colonial, ya que los comerciantes y residentes llevan años demandando soluciones al problema del estacionamiento que afecta a clientes, visitantes y habitantes.

Los convocantes advirtieron que mantendrán su llamado público hasta obtener una respuesta oficial que garantice el inicio de los trabajos.

-Publicidad -
