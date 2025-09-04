Dany Alcántara, presidente del Grupo de Comunicación, presenta los primeros dos canales de televisión, cien por ciento en digital, y asegura una programación que será del gusto del público dominicano

Santo Domingo-El Grupo de Comunicación ACDmedia, que lidera el periodista y empresario Dany Alcántara, lanzó oficialmente este miércoles la señal totalmente digital de sus estaciones AHORA TV, canal 3 y Catorce TV, atendiendo a los requerimientos del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) para la Televisión Terrestre Digital (TTD).

Con este lanzamiento, que se llevó a cabo en un hotel de la Capital, AHORA TV, canal 3 y Catorce TV, se convierten en los primeros dos del país en dar cumplimiento al apagón analógico, que por mandato internacional deberá implementarse en los próximos meses para la televisión abierta.

“Hoy damos un gigantesco paso, no solo para el Grupo ACDmedia, sino para la televisión dominicana, al poner en el aire la señal totalmente digital en nuestros dos canales: Ahora TV y Catorce TV”, dijo Dany Alcántara.

Todo eso -indicó el destacado periodista- tiene una gran repercusión en el programa que desarrolla el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) para el apagón analógico y la mejora en la oferta de contenido en la televisión dominicana.

Informó que las señales en digital de Ahora TV, canal 3 y Catorce TV, podrán verse en todo territorio nacional en la televisión abierta, no solo a través del cable.

Para garantizar la mejor señal en alta definición en todo el país, se instalaron modernos transmisores en las regiones Norte, Sur y Este, informó el presidente del Grupo ACDmedia.

Ambos canales tendrán programación propia y diversificada, de acuerdo a sus audiencias.

Ahora TV, canal 3, concentra su mayor programación a la información, con tres emisiones de noticias y diversos espacios de análisis y opinión, con renombradas figuras del periodismo y líderes de opinión.

El canal 14, Catorce TV trae una programación variada, dando oportunidad al talento nacional, reforzada con programas internacionales, gracias al acuerdo suscrito con la estación mexicana TV Azteca.

Alcántara aprovechó el escenario para llamar a las autoridades a que otorguen algún tipo de facilidades a las estaciones de televisión que aún no han podido hacer las inversiones requeridas para el apagón analógico.

Al Gobierno

“Desde aquí hacemos un llamado al gobierno para que otorgue una especie de incentivo puntual a los propietarios de canales de televisión para que pueden adquirir los transmisores y otros equipos que garanticen el éxito del apagón analógico, que impulsa el Indotel, en el menor tiempo posible”, dijo el periodista y empresario.

Entiende que una medida de esa naturaleza no representará mayor sacrificio para el gobierno y garantizará, en un tiempo récord, que las estaciones de televisión puedan alcanzar su señal digital, acogiéndose así a la nueva televisión terrestre digital.

Al acto de lanzamiento de la señal digital de los canales 3, Ahora TV y 14, Catorce TV asistieron destacadas personalidades del mundo político, empresarial y artístico.