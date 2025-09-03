25 C
Santo Domingo
miércoles, septiembre 3, 2025
Noticias

Putin y Kim Jong-un refuerzan alianza en Pekín y niegan conspiración contra Estados Unidos

Por: Redacción

Fecha:

El líder norcoreano prometió seguir apoyando a Rusia, incluso con tropas, mientras el Kremlin rechaza las acusaciones de Donald Trump

Pekín,  (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió este martes en Pekín con el líder norcoreano, Kim Jong-un, quien le aseguró que continuará ayudando a Rusia “en todo lo que necesite”, como ya ocurrió en la ofensiva para expulsar a soldados ucranianos de la región de Kursk.

“Si existe algo en lo que podemos ayudar a Rusia, lo haremos con seguridad y lo consideraremos nuestro deber de hermano. Haremos todo lo que sea necesario para ayudar a Rusia”, afirmó Kim al inicio del encuentro, según la agencia Interfax.

Ambos líderes asistieron, junto al presidente chino Xi Jinping, al desfile conmemorativo por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, antes de mantener conversaciones bilaterales en Pekín.

Putin y Kim Jong-un refuerzan alianza en Pekín y niegan conspiración contra Estados Unidos
El encuentro entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, en Pekín. EFE/EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT

Alianza ruso-norcoreana contra el “neonazismo”

Kim recordó la firma en junio de 2024 de un acuerdo de asociación y defensa mutua, que ha fortalecido los lazos entre Moscú y Pionyang. Putin, por su parte, elogió la participación de tropas norcoreanas en la liberación de Kursk y agradeció el sacrificio de los soldados caídos: “Combatieron de manera valiente y heroica. Rusia nunca olvidará esas víctimas”.

Según fuentes occidentales y surcoreanas, Corea del Norte es uno de los principales proveedores de armamento a Rusia, suministrando misiles, proyectiles y municiones.

Putin y Kim Jong-un refuerzan alianza en Pekín y niegan conspiración contra Estados Unidos
El encuentro entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, en Pekín. EFE/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT

Encuentro bilateral prolongado

La reunión oficial duró hora y media con la presencia de altos funcionarios rusos como Serguéi Lavrov (Exteriores) y Andréi Belousov (Defensa). Posteriormente, Putin y Kim sostuvieron otra hora de conversación a solas antes de que el mandatario ruso acompañara a su homólogo norcoreano a su vehículo oficial.

El encuentro supone la continuación de la cumbre celebrada en junio de 2024 en Pionyang, la primera visita de Putin al país asiático en 25 años.

El Kremlin niega conspiración contra EE.UU.

Las reuniones en Pekín coincidieron con las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien insinuó en redes sociales que Rusia, China y Corea del Norte estaban “conspirando contra Estados Unidos”.

El asesor presidencial Yuri Ushakov negó rotundamente esa versión: “Nadie tramó ninguna conspiración. A ninguno de los tres líderes se le pasó por la cabeza”. Añadió que los saludos de Trump en su red Truth Social no fueron más que un comentario “sarcástico”.

Redacción
Redacción

