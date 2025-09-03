La exlegisladora fue arrestada en La Vega para cumplir cinco años de prisión y el Estado decomisará bienes millonarios vinculados al narcotráfico

SANTO DOMINGO (República Dominicana).– El Ministerio Público ejecutó este miércoles la sentencia condenatoria de cinco años de prisión contra la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, tras obtener autorización judicial en cumplimiento de la decisión irrevocable por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

La orden fue llevada a cabo por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), dirigida por la fiscal Andry De los Santos, en virtud del auto penal número 212-01-2025-SADM-00700, emitido por el Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega.

Durante un allanamiento en su residencia, realizado por las fiscales Andry De los Santos y Sourelly Jáquez, Pilarte López se entregó a las autoridades en la sede de la Procuraduría General de la República.

Sentencia ratificada por la Suprema Corte

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia ratificó el 28 de mayo de 2024 la condena dictada por la Segunda Sala Penal en funciones de jurisdicción privilegiada. La decisión ordena que Pilarte cumpla su pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, y al pago de 200 salarios mínimos, además de las costas del proceso.

Los jueces Fran Soto, María Garabito, Nancy Salcedo, Francisco Jerez y Francisco Ortega Polanco integraron el tribunal que impuso la condena. El fallo adquirió carácter irrevocable y habilitó al Estado a decomisar bienes muebles e inmuebles valorados en miles de millones de pesos.

Bienes decomisados

El Ministerio Público demostró que la exdiputada introdujo al sistema financiero más de RD$4,418 millones, pese a que entre 2003 y 2021 solo reportó ingresos por RD$16.3 millones. Entre los bienes decomisados figuran:

Terrenos en La Vega, Arroyo Hondo y Jarabacoa, con extensiones que superan los 600,000 metros cuadrados .

. Locales comerciales, unidades de condominio y solares registrados en La Vega y Jarabacoa.

Propiedades amparadas mediante más de una decena de matrículas y certificados de títulos emitidos por el Registro de Títulos de La Vega.

Red familiar vinculada al narcotráfico

El expediente establece que Rosa Amalia Pilarte formaba parte de la red de lavado encabezada por su esposo Miguel Arturo (Micky) López Florencio, junto con sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, además de Pablo Antonio Martínez Javier y Rigoberto Bueno Javier, declarados en rebeldía.

El Ministerio Público, representado por Fernando Quezada García, Pedro Inocencio Amador Espinosa y Pelagio Alcántara Sánchez, junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, presentó pruebas que confirmaron violaciones a la Ley 155-17 y a la derogada Ley 72-02 sobre lavado de activos.

Con la ejecución de la condena, el órgano persecutor reafirma su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero en la República Dominicana.