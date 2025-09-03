La nueva generación de teléfonos incluirá los modelos estándar, Plus, Pro y Pro Max, con innovaciones en diseño, inteligencia artificial y rendimiento

Cupertino (California), – Apple ha confirmado que el próximo 9 de septiembre de 2025 presentará oficialmente la familia iPhone 17 durante su tradicional evento de otoño, denominado “Awe Dropping”. El acto tendrá lugar en la sede central de la compañía, en Cupertino, y podrá seguirse en todo el mundo mediante transmisión en línea.

La nueva línea de dispositivos estará compuesta por el iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y un nuevo modelo más delgado, que podría llevar el nombre de iPhone 17 Air. Este último se perfila como el gran atractivo de la gama por su diseño más ligero y estilizado, en sintonía con las líneas Air del iPad y la MacBook.

El período de reservas abrirá el 12 de septiembre, mientras que las primeras unidades llegarán a tiendas y compradores a partir del 19 de septiembre. Los primeros mercados en recibir los dispositivos serán Estados Unidos y Europa, con llegada posterior a América Latina y Asia.

Entre las principales novedades, se espera un chip A19 Bionic diseñado para potenciar la inteligencia artificial en el propio dispositivo, así como un rediseño del chasis con materiales más ligeros y pantallas más brillantes con mayores tasas de refresco. Estas mejoras buscan marcar un antes y un después en la experiencia de los usuarios.

El precio definitivo de cada modelo aún no ha sido revelado, aunque analistas apuntan que Apple mantendrá una estrategia similar a la de años anteriores, con posibles incrementos en las versiones Pro debido a las nuevas tecnologías incorporadas.

Con esta presentación, Apple define la hoja de ruta de su división de telefonía móvil para el próximo año y renueva la expectativa de millones de seguidores en todo el mundo.