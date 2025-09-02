Xi Jinping y Vladimir Putin fortalecen la alianza estratégica entre China y Rusia

Santo Domingo. El presidente chino, Xi Jinping, recibió este martes al presidente ruso, Vladimir Putin, en Pekín, destacando la relación histórica y describiéndolo como un “viejo amigo”. Ambos líderes resaltaron la fortaleza y profundidad de los lazos bilaterales, en un momento de crecientes tensiones con Estados Unidos.

El encuentro se llevó a cabo en el marco de la cumbre de líderes de Asia, donde Xi y Putin subrayaron la necesidad de estrechar la cooperación en áreas clave como energía, comercio, tecnología y defensa. Los mandatarios coincidieron en que mantener una relación sólida es fundamental para enfrentar desafíos globales y fortalecer un orden internacional multipolar.

Cooperación económica y estratégica

Durante la reunión, los líderes destacaron la importancia de proyectos conjuntos en infraestructura, comercio y suministro energético. Ambos coincidieron en que la colaboración bilateral ha alcanzado niveles sin precedentes y que Rusia y China deben consolidar su alianza para garantizar estabilidad y desarrollo en sus regiones.

Mensaje frente a Estados Unidos

Xi y Putin enviaron un mensaje claro frente a la política exterior de Estados Unidos, mostrando unidad y determinación ante lo que consideran intentos de ejercer presión unilateral. Los dos mandatarios expresaron su compromiso de actuar como socios estratégicos confiables, capaces de proteger intereses comunes y fomentar la cooperación internacional basada en la igualdad y el respeto mutuo.

Impacto geopolítico

El encuentro reafirma la influencia de China y Rusia como actores globales capaces de contrarrestar las políticas de países occidentales y promover alternativas diplomáticas y económicas. La alianza se percibe como un símbolo de estabilidad para ambos países y un mensaje a la comunidad internacional sobre la consolidación de un bloque estratégico en Asia y Europa.

Declaraciones finales

Al concluir el encuentro, Xi Jinping señaló que la relación con Rusia se encuentra en un “punto histórico de fortaleza y confianza”, mientras que Putin destacó la cooperación continua y la visión compartida para enfrentar desafíos globales. Ambos mandatarios coincidieron en que seguirán desarrollando iniciativas conjuntas en beneficio de sus pueblos y de la seguridad internacional.