El proyecto plantea reducción del ISR, eliminación del anticipo, ITBIS único de 12% y simplificación para mipymes

Eliminación de impuestos distorsivos

La propuesta plantea derogar los impuestos considerados “distorsivos” que afectan la inversión y la competitividad, además de crear un régimen unificado simplificado para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), con el objetivo de dinamizar la economía y facilitar el cumplimiento tributario.

Modernización del Estado

De forma paralela, el legislador por el Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC) depositó un proyecto para la modernización de la administración pública, orientado a reducir la burocracia, digitalizar procesos y garantizar una gestión pública ágil, transparente y orientada a resultados.

El plan se fundamenta en los principios de meritocracia, rendición de cuentas y uso racional de los recursos públicos.

Declaraciones del legislador

Wessin Chávez afirmó que “esta reforma es indispensable para combatir el despilfarro, reducir la nómina superflua y lograr un Estado más racional y orientado a resultados”.

Señaló que ambas propuestas buscan establecer un Estado limitado, eficiente y garante de derechos, que fomente la inversión privada, la generación de empleos de calidad y la participación ciudadana.