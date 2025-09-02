23.8 C
Santo Domingo
martes, septiembre 2, 2025
Wessin Chávez propone reforma fiscal con rebaja de impuestos

Por: Redacción

El proyecto plantea reducción del ISR, eliminación del anticipo, ITBIS único de 12% y simplificación para mipymes

Santo Domingo,. El diputado nacional Elías Wessin Chávez sometió al Congreso Nacional un proyecto de reforma fiscal que propone la reducción del impuesto sobre la renta (ISR) para personas físicas y jurídicas, la eliminación del anticipo del ISR y la disminución del ITBIS del 18 % al 12 % con una tasa única. La iniciativa también incluye una reforma a los impuestos sobre viviendas y sucesiones.

Eliminación de impuestos distorsivos

La propuesta plantea derogar los impuestos considerados “distorsivos” que afectan la inversión y la competitividad, además de crear un régimen unificado simplificado para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), con el objetivo de dinamizar la economía y facilitar el cumplimiento tributario.

Modernización del Estado

De forma paralela, el legislador por el Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC) depositó un proyecto para la modernización de la administración pública, orientado a reducir la burocracia, digitalizar procesos y garantizar una gestión pública ágil, transparente y orientada a resultados.

El plan se fundamenta en los principios de meritocracia, rendición de cuentas y uso racional de los recursos públicos.

Declaraciones del legislador

Wessin Chávez afirmó que “esta reforma es indispensable para combatir el despilfarro, reducir la nómina superflua y lograr un Estado más racional y orientado a resultados”.

Señaló que ambas propuestas buscan establecer un Estado limitado, eficiente y garante de derechos, que fomente la inversión privada, la generación de empleos de calidad y la participación ciudadana.

Redacción
Redacción

