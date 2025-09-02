Hanói se tiñe de rojo en un evento que reunió a 16.000 oficiales y miles de ciudadanos

Un espectáculo de poder y tradición

La emblemática plaza de Ba Dinh, donde Ho Chi Minh declaró la independencia en 1945, fue el punto de partida de una marcha que se extendió por tres horas y media. El Ejército, la Guardia de Honor, la Policía y milicias desfilaron con vehículos militares, artillería pesada y unidades especiales.

Presencia internacional y respaldo popular

El evento contó con la asistencia de autoridades vietnamitas y líderes extranjeros, entre ellos el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Más de 30.000 personas se congregaron para ver el espectáculo, muchas de ellas vestidas con la bandera nacional en camisetas o pintada en el rostro.

Cultura y diversidad en el desfile

Además del despliegue militar, el evento incluyó actuaciones culturales que destacaron la historia y tradiciones vietnamitas. Más de 50 grupos étnicos y sectores de la sociedad civil, como campesinos y veteranos, participaron en la conmemoración.

Un símbolo de independencia

Las enormes banderas rojas, cargadas por oficiales de uniforme blanco, simbolizaron “el orgullo y la dignidad del pueblo vietnamita”. La marcha recorrió las principales calles de Hanói, dividiéndose en siete rutas para abarcar toda la ciudad y consolidar un mensaje de unidad nacional.

