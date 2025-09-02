24.8 C
Trump acusa a Xi Jinping de conspirar contra Estados Unidos junto a Putin y Kim Jong Un

Por: Redacción

Noticias

El presidente estadounidense lanzó fuertes críticas durante un desfile militar en China conmemorativo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico

Washington,  (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este martes a su homólogo chino, Xi Jinping, de “conspirar” contra su país junto a los líderes de Rusia y Corea del Norte, Vladimir Putin y Kim Jong Un, quienes participan en un gran desfile militar en Pekín.

“Les pido que transmitan mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos de América”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social, en un mensaje que ha generado controversia a nivel internacional.

China y Rusia estrechan lazos

En el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), Xi y Putin sostuvieron conversaciones en la ciudad portuaria de Tianjin. El presidente chino defendió la relación con Moscú asegurando que “las relaciones entre China y Rusia han resistido una situación internacional cambiante y han dado ejemplo de lo que deben ser las relaciones entre potencias”.

El encuentro también contó con la presencia del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y de Kim Jong Un, quien arribó a la capital china en tren, vestido de traje negro y sonriente.

Contexto internacional

Las declaraciones de Trump se producen apenas dos semanas después de su histórica reunión con Putin en Alaska, que concluyó sin acuerdos sobre un posible cese al fuego en Ucrania. Aunque se plantearon negociaciones multilaterales, estas aún no se han concretado.

La acusación de Trump contra Xi Jinping añade tensión a las ya complejas relaciones entre Estados Unidos, China, Rusia y Corea del Norte, en un escenario internacional marcado por conflictos, rivalidades y alianzas estratégicas en evolución.

Redacción
