Tabaré Blanchard denuncia en Instagram presunta extorsión de contratistas de Edesur

Por: Redacción

Fecha:

Santo Domingo. – El cineasta dominicano Tabaré Blanchard denunció en un video difundido en su cuenta de Instagram que unidades de contratistas de la empresa distribuidora Edesur Dominicana estarían incurriendo en prácticas de alteración de contadores eléctricos y presunta extorsión a clientes en sectores como Viejo Arroyo Hondo, Alto Arroyo Hondo y Arroyo Hondo.

Blanchard relató que recientemente fue abordado por técnicos que aseguraban que su contador presentaba “problemas” tras supuestas pruebas realizadas en el lugar. Al exigir la documentación oficial que avalara la revisión, no le fue mostrada ninguna orden, y según dijo, los contratistas insinuaron que debía entregarles dinero para “resolver” la situación.

El cineasta se negó y, poco después, recibió una factura eléctrica de 15,000 pesos, cuando su consumo mensual habitual ronda los 5,000 a 5,500 pesos. “Me subieron el consumo sin explicación alguna. Edesur me confirmó que no existía ninguna orden de inspección en mi contador y que ese tipo de maniobras corresponden a contratistas”, denunció en el video.

Un problema recurrente

Blanchard recordó que ya había enfrentado un caso similar hace un año y medio, cuando tras negarse a pagar dinero a otro grupo de técnicos, su factura se disparó de 4,000 a 18,000 pesos. Entonces tuvo que acudir a Protecom, donde se comprobó que los montos cobrados no correspondían con su consumo real.

Exhorta a documentar y denunciar

En el audiovisual, Blanchard llamó a los usuarios de Edesur a documentar con fotos o videos a las unidades contratistas en caso de sospecha y exhortó a las autoridades a intervenir. “Esto no solo me afecta a mí, sino a muchos usuarios que terminan siendo víctimas de estas prácticas. Es un abuso y hay que alzar la voz”, sostuvo.

 

Redacción
Redacción

