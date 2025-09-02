23.8 C
Noticias

Resultados Leidsa: Pega 3, Loto Pool y más

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

 

Consulta los números ganadores del 1 de septiembre de 2025

El 1 de septiembre de 2025, se llevaron a cabo los sorteos de Leidsa: Pega 3 Más, Loto Pool, Súper Kino TV, Quiniela Leidsa y Loto – Super Loto Más. Aquí están los números ganadores.

Resultados Leidsa (01-09-2025)

  • Pega 3 Más: 02 15 43
  • Loto Pool: 09 11 16 26 27
  • Súper Kino TV: 04 07 13 18 19 23 25 29 31 32 33 35 36 54 56 59 60 65 74 75
  • Quiniela Leidsa: 17 57 56
  • Loto – Super Loto Más: 03 06 09 23 32 40 03 04

¿Qué sigue?

Si acertaste alguno de estos números, consulta los montos de premios vigentes o acércate a tu punto de venta autorizado. Para confirmar tus resultados, puedes compararlos con la página oficial de Leidsa en leidsa.com.

También te invitamos a leer nuestras notas anteriores sobre loterías dominicanas, como análisis del Loto Real o cambios recientes en los horarios de sorteos.

 

 

Redacción
Redacción

