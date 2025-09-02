23.8 C
Noticias

RD y México unen fuerzas contra el sargazo

Por: Redacción

Fecha:

El Caribe enfrenta una crisis ambiental que amenaza el turismo y la economía

La República Dominicana y México han anunciado una propuesta conjunta para combatir el avance del sargazo, una marea de algas marinas que afecta a playas, ecosistemas y al turismo en toda la región del Caribe.

Un enemigo silencioso del turismo

El sargazo se acumula en grandes cantidades en las costas, generando un fuerte olor y deteriorando la belleza de las playas. Para países como República Dominicana, donde el turismo representa más del 15% del PIB, este fenómeno supone un riesgo directo a la economía nacional.

La llegada de estas algas, intensificada por el cambio climático y la contaminación marina, afecta no solo al turismo, sino también a la pesca, al ecosistema costero y a la salud de comunidades cercanas.

Alianza RD–México

Ambos países buscan crear una mesa binacional que permita coordinar recursos científicos, tecnológicos y financieros para enfrentar el problema. La iniciativa también busca atraer inversión internacional y colaboración de organismos multilaterales.

Impacto local en República Dominicana

En zonas turísticas como Punta Cana, Bávaro y La Romana, los hoteles destinan millones de dólares a la limpieza de playas. Sin embargo, el ritmo de llegada del sargazo es tan acelerado que muchas veces los esfuerzos resultan insuficientes.

Expertos advierten que, sin una estrategia regional sólida, el Caribe podría perder competitividad turística, favoreciendo a destinos alternativos menos afectados.

¿Qué se está haciendo?

Además de la cooperación internacional, en el país ya se han implementado barreras marítimas, brigadas de limpieza y estudios para el aprovechamiento del sargazo como biocombustible o fertilizante. Sin embargo, los avances aún son limitados.

Conoce más sobre temas ambientales y económicos en El Periódico.

Redacción
Redacción

