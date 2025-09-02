23.8 C
Noticias

RD deporta más de 250 mil haitianos en 2025

Por: Redacción

Fecha:

Migración registra cifras récord en agosto con 35,276 repatriados, mientras crece la presión internacional por la crisis en Haití

Santo Domingo.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que en lo que va de 2025 la República Dominicana ha deportado a 250,741 haitianos en condición migratoria irregular, consolidando una política de control fronterizo sin precedentes.

Agosto marca récord histórico

Según los datos oficiales, agosto cerró con 35,276 repatriaciones, la cifra más alta procesada en un solo mes este año. En los meses anteriores también se reportaron números significativos: enero (31,221), febrero (26,659), marzo (28,534), abril (32,540), mayo (34,290), junio (30,759) y julio (31,462).

La DGM explicó que los extranjeros son procesados en centros especializados, donde se registran sus datos biométricos, huellas dactilares y condición migratoria, antes de ser entregados a las autoridades haitianas por los cuatro pasos fronterizos oficiales.

Operativos bajo orden presidencial

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la disposición del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional y del presidente Luis Abinader, quien ha reiterado que se aplicarán todas las medidas necesarias para garantizar la soberanía dominicana en medio de la crisis política y social de Haití.

“Mantenemos un control riguroso y sistemático, siempre dentro del marco legal y de respeto a los derechos humanos”, expresó la DGM en un comunicado.

 

Críticas internacionales

La política de repatriación ha recibido cuestionamientos de organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que advierte sobre el regreso de embarazadas, niños y madres lactantes a un contexto de violencia extrema y precariedad en Haití.

Por su parte, Amnistía Internacional acusa al Estado dominicano de mantener prácticas discriminatorias y de negar servicios básicos a personas de ascendencia haitiana. También denuncia casos de apatridia por la privación de la nacionalidad a dominicanos hijos de inmigrantes haitianos.

Debate abierto

Mientras las autoridades defienden la efectividad de los operativos, las críticas ponen sobre la mesa el dilema de cómo equilibrar la defensa de la soberanía nacional con el respeto a los derechos humanos en un momento de profunda crisis regional.

Con este panorama, las deportaciones masivas seguirán siendo tema central de debate en la agenda política y social de República Dominicana.

 

 

