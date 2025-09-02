23.8 C
Participación Ciudadana propone reformas para prohibir gasto clientelar en campañas

La organización plantea sancionar el uso de fondos públicos en compra de votos y crear una Circunscripción Nacional de Compensación

Santo Domingo. — La organización Participación Ciudadana presentó un conjunto de propuestas de reforma electoral que incluyen la prohibición del gasto clientelar en campañas, sanciones al uso de fondos públicos para la compra de votos y la creación de una Circunscripción Nacional de Compensación para garantizar mayor proporcionalidad en la representación legislativa.

Estudio diagnóstico del sistema electoral

Las recomendaciones forman parte del estudio “Diagnóstico del sistema electoral y de partidos de la República Dominicana: propuestas para la reforma de las leyes No. 33-18 y 20-23”, que identifica debilidades estructurales del sistema político y propone reformas para fortalecer la democracia representativa.

El documento fue socializado ante la Comisión Permanente de Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados, encabezada por Elías Wessin Chávez.

Financiamiento vinculado al desempeño real

Entre las propuestas también figura la modificación del método de cálculo y distribución del financiamiento público a los partidos, vinculándolo al desempeño electoral real. Además, se sugiere la creación de un semillero electoral para apoyar a fuerzas emergentes con respaldo significativo.

Crítica al hiperactivismo legislativo

Participación Ciudadana señaló que el marco normativo vigente ha sido objeto de 21 reformas en los últimos 45 años, lo que evidencia un “hiperactivismo legislativo” muchas veces desconectado de diagnósticos técnicos rigurosos y de evidencia científica.

Compromiso con la reforma política

La presentación forma parte del esfuerzo continuo de Participación Ciudadana por incidir en los procesos de reforma política mediante propuestas técnicas y diálogo institucional. Estas acciones se desarrollan en el marco del proyecto de observación electoral y participación política de mujeres y jóvenes.

Lectura rápida

  • Propuesta de prohibir el gasto clientelar en campañas.
  • Sanciones por uso de fondos públicos en compra de votos.
  • Creación de una Circunscripción Nacional de Compensación.
  • Financiamiento a partidos vinculado al desempeño electoral real.
  • Crítica al hiperactivismo legislativo sin diagnósticos técnicos.
 

Redacción
