Santo Domingo . — La organización Participación Ciudadana presentó un conjunto de propuestas de reforma electoral que incluyen la prohibición del gasto clientelar en campañas, sanciones al uso de fondos públicos para la compra de votos y la creación de una Circunscripción Nacional de Compensación para garantizar mayor proporcionalidad en la representación legislativa.

Estudio diagnóstico del sistema electoral

Las recomendaciones forman parte del estudio “Diagnóstico del sistema electoral y de partidos de la República Dominicana: propuestas para la reforma de las leyes No. 33-18 y 20-23”, que identifica debilidades estructurales del sistema político y propone reformas para fortalecer la democracia representativa.

El documento fue socializado ante la Comisión Permanente de Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados, encabezada por Elías Wessin Chávez.