Marte y Perdomo brillan con jonrones consecutivos

Santo Domingo. En un inicio electrizante del partido, los dominicanos Ketel Marte y Geraldo Perdomo, de los Arizona Diamondbacks, conectaron jonrones consecutivos en la primera entrada. Marte abrió la ofensiva con un cuadrangular que abrió el marcador y Perdomo lo siguió con otro batazo, colocando a su equipo momentáneamente al frente.

A pesar de esta ventaja inicial, los Diamondbacks no pudieron mantener el control del juego. La ofensiva rival, liderada por los Texas Rangers, reaccionó con fuerza y logró remontar, dejando el marcador final en 7-5 a favor de los Rangers. La actuación de Marte y Perdomo destacó por su sincronía y potencia, demostrando que los jugadores dominicanos continúan dejando huella en la liga.

Luis Castillo enfrenta dificultades con los Mariners

En otra jornada complicada para los dominicanos en las Grandes Ligas, Luis Castillo, abridor de los Seattle Mariners, tuvo un desempeño difícil frente a los Tampa Bay Rays. Castillo permitió cinco carreras en cuatro entradas, incluyendo un jonrón de tres carreras, y su equipo terminó cayendo 10-2.

La ofensiva de los Rays mostró consistencia a lo largo del juego, conectando múltiples imparables y aprovechando los errores defensivos de los Mariners. Castillo, a pesar de su esfuerzo por mantener al equipo en la lucha, no pudo contener la avalancha de batazos rivales, lo que marcó otra derrota en la lucha por el comodín de la Liga Americana.

Impacto en la clasificación y próximos juegos

Con estos resultados, los Diamondbacks ven cómo se escapa una oportunidad de mejorar su posición en la Liga Nacional, mientras que los Mariners enfrentan presión para mantenerse en la pelea por el comodín de la Liga Americana.

Los dominicanos en MLB continúan siendo protagonistas, tanto por sus jonrones como por su desempeño en el montículo, y se espera que los próximos juegos ofrezcan nuevas oportunidades para brillar y mejorar la situación de sus equipos.