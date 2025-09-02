24.8 C
Juez de California desestima demanda millonaria contra Cardi B por presunta agresión

La rapera fue absuelta de responsabilidad civil en un caso que exigía 24 millones de dólares de indemnización por un altercado en 2018

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Un juez de California desestimó este martes una demanda civil de agresión presentada contra la rapera Cardi B por una ex guardia de seguridad, quien reclamaba una indemnización de 24 millones de dólares tras un altercado ocurrido en 2018 en Beverly Hills.

La demandante, Emani Ellis, alegaba que Cardi B la arañó en la cara y le escupió durante una discusión en un consultorio médico, lo que supuestamente le provocó lesiones que requirieron cirugía plástica y secuelas psicológicas. Sin embargo, el tribunal determinó que no se demostró agresión, negligencia ni angustia emocional suficientes como para responsabilizar a la artista.

Cardi B absuelta

La rapera estadounidense, que en ese momento estaba embarazada y acudía a una cita médica, negó en todo momento las acusaciones. Tras el fallo, expresó alivio y agradeció a su equipo legal. “No estoy bromeando, aunque esté en mi lecho de muerte, juro por Dios que lo diré: no toqué a esa mujer. No toqué a esa niña. No le puse las manos encima”, declaró a la salida del juzgado en Los Ángeles.

Cardi B también lamentó haber perdido el primer día de clases de sus hijos por asistir al juicio, al que calificó como una demanda “frívola”.

El caso

Ellis presentó la demanda en 2019 solicitando una indemnización millonaria, alegando daños físicos y psicológicos. No obstante, el juez consideró que las pruebas aportadas eran insuficientes para sustentar las acusaciones contra la artista.

Con esta decisión judicial, Cardi B queda libre de cualquier responsabilidad civil relacionada con el altercado denunciado en el centro médico de Beverly Hills en 2018.

