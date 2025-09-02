

El dominicano Juan Soto empuja seis carreras, incluyendo un grand slam y un triple decisivo, en la victoria de los Mets sobre los Tigres de Detroit.

Santo Domingo. En una jornada memorable para el béisbol, Juan Soto lideró a los New York Mets a una victoria de 10-8 sobre los Detroit Tigers el lunes 1 de septiembre de 2025, en el Comerica Park. El jardinero dominicano conectó su primer grand slam con los Mets y añadió un triple de dos carreras, igualando su marca personal con seis impulsadas.

Un inicio explosivo

Soto abrió el marcador en la cuarta entrada con un grand slam frente al lanzador Charlie Morton, colocando a los Mets al frente 6-3. Más tarde, en la sexta entrada, con el marcador empatado, Soto conectó un triple de dos carreras que devolvió la ventaja a Nueva York. Este desempeño resalta su capacidad para rendir en momentos clave, con un OPS de 1.446 con corredores en posición de anotar desde el 1 de agosto.

Contribuciones clave

Además de la actuación estelar de Soto, Luis Torrens se destacó con tres hits y dos carreras impulsadas. El bullpen de los Mets, aunque permitió tres carreras en 5.1 entradas, logró mantener la ventaja. Edwin Díaz cerró el juego con un salvamento de cuatro outs, asegurando la victoria

Con esta victoria, los Mets rompen una racha de dos derrotas consecutivas y mantienen una ventaja de cuatro juegos sobre los Cincinnati Reds en la lucha por el último lugar comodín de la Liga Nacional. A pesar de las dificultades en el pitcheo, el equipo ha mostrado una ofensiva potente, anotando 10 o más carreras en tres de sus últimos ocho juegos.