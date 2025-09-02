La alianza busca reducir la brecha digital, expandir el acceso y promover la alfabetización tecnológica Santo Domingo. — El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el Capítulo República Dominicana de Internet Society (ISOC-DO) firmaron un convenio de colaboración para fomentar el acceso universal a internet y la adopción de nuevas tecnologías en el país.

Un acuerdo por la inclusión digital El convenio fue suscrito por Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo de INDOTEL, y Osvaldo Larancuent, presidente de ISOC-DO. Ambos coincidieron en que el acceso a internet es un catalizador del progreso social y económico.

Compromiso de INDOTEL Gómez Mazara enfatizó que el acuerdo permitirá avanzar en la alfabetización digital y en el cierre de la brecha de conectividad. Señaló que la meta es que más dominicanos no solo tengan acceso, sino que lo usen con un propósito significativo. “Internet Society será un aliado fundamental en colocar la tecnología al servicio de la gente. Este acuerdo será clave para lograrlo”, expresó Gómez Mazara.

Visión de Internet Society De su parte, Larancuent celebró la firma del convenio y destacó las iniciativas que INDOTEL ha impulsado en zonas rurales para ampliar la conectividad. Resaltó que esta alianza es una oportunidad concreta para reducir la brecha digital en la República Dominicana.

Agenda conjunta El convenio contempla: Ampliar la conectividad en comunidades vulnerables.

en comunidades vulnerables. Impulsar programas educativos en competencias digitales.

en competencias digitales. Expandir la infraestructura de telecomunicaciones .

. Promover foros sobre gobernanza de internet , ciberseguridad y transformación digital.

, ciberseguridad y transformación digital. Fomentar la cooperación académica y la adopción de estándares internacionales.

Representación institucional En el acto acompañaron a Gómez Mazara varios directores de INDOTEL, incluyendo las áreas Jurídica, Internacionales, Gestión Humana, Administrativa, Ciberseguridad y el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. También participó Juan Matos, vicepresidente de ISOC-DO.