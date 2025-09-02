25.6 C
Santo Domingo
martes, septiembre 2, 2025
InicioNoticiasINDOTEL e ISOC-DO firman acuerdo para impulsar conectividad en RD
Noticias

INDOTEL e ISOC-DO firman acuerdo para impulsar conectividad en RD

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Indotel exhorta a formarse en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos

Guido Gómez Mazara llama a los jóvenes a apostar...
Noticias

Guido Gómez Mazara transforma el INDOTEL en su primer año de gestión

Tecnología al servicio de la ciudadanía, seguridad digital y...
Noticias

Indotel pondrá en marcha sistema nacional de alertas

 Guido Gómez Mazara anuncia que la plataforma permitirá informar...

La alianza busca reducir la brecha digital, expandir el acceso y promover la alfabetización tecnológica

Santo Domingo. — El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el Capítulo República Dominicana de Internet Society (ISOC-DO) firmaron un convenio de colaboración para fomentar el acceso universal a internet y la adopción de nuevas tecnologías en el país.

Un acuerdo por la inclusión digital

El convenio fue suscrito por Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo de INDOTEL, y Osvaldo Larancuent, presidente de ISOC-DO. Ambos coincidieron en que el acceso a internet es un catalizador del progreso social y económico.

Compromiso de INDOTEL

Gómez Mazara enfatizó que el acuerdo permitirá avanzar en la alfabetización digital y en el cierre de la brecha de conectividad. Señaló que la meta es que más dominicanos no solo tengan acceso, sino que lo usen con un propósito significativo.

“Internet Society será un aliado fundamental en colocar la tecnología al servicio de la gente. Este acuerdo será clave para lograrlo”, expresó Gómez Mazara.

INDOTEL e ISOC-DO firman acuerdo para impulsar conectividad en RD
INDOTEL e ISOC-DO firman acuerdo para impulsar conectividad en RD

Visión de Internet Society

De su parte, Larancuent celebró la firma del convenio y destacó las iniciativas que INDOTEL ha impulsado en zonas rurales para ampliar la conectividad. Resaltó que esta alianza es una oportunidad concreta para reducir la brecha digital en la República Dominicana.

Agenda conjunta

El convenio contempla:

  • Ampliar la conectividad en comunidades vulnerables.
  • Impulsar programas educativos en competencias digitales.
  • Expandir la infraestructura de telecomunicaciones.
  • Promover foros sobre gobernanza de internet, ciberseguridad y transformación digital.
  • Fomentar la cooperación académica y la adopción de estándares internacionales.

Representación institucional

En el acto acompañaron a Gómez Mazara varios directores de INDOTEL, incluyendo las áreas Jurídica, Internacionales, Gestión Humana, Administrativa, Ciberseguridad y el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. También participó Juan Matos, vicepresidente de ISOC-DO.

Lectura rápida

  • INDOTEL e ISOC-DO sellan alianza estratégica.
  • Objetivo: cerrar la brecha digital en RD.
  • Agenda: infraestructura, educación, innovación.
  • Impacto: conectividad significativa y sostenible.
 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
ALAIAB pide regulación regional para etiquetado frontal de alimentos en Centroamérica

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

ALAIAB pide regulación regional para etiquetado frontal de alimentos en Centroamérica

Noticias 0
La entidad alerta que medidas unilaterales afectarían la integración...

Banco Promerica impulsa inversión y nearshoring en República Dominicana

Noticias 0
Foro internacional marca un hito en la estrategia del...

El Instituto Dominicano de Filosofía del Derecho inicia su labor académica

Noticias 0
Un espacio de reflexión crítica sobre el Estado de...

¿Qué pasó esta semana?

Migración apresó a 876 haitianos indocumentados en operativos

Noticias 0
Acciones simultáneas en 13 provincias contaron con apoyo militar...

Foro Caribe Naranja 2025: innovación y creatividad como motor de desarrollo en RD

Entretenimiento 0
 La quinta edición reunirá a líderes culturales, emprendedores y...

Indomet pronostica lluvias y tormentas este sábado en varias provincias

Noticias 0
El organismo advierte sobre ráfagas de viento, posibles granizadas...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group