El 60% de las Cámaras de Comercio ya ofrece servicios en línea con altos estándares de seguridad jurídica República Dominicana. — La presidenta de la Cámara de Santo Domingo, Lucile Houellemont, informó que 19 de las 32 Cámaras de Comercio del país ya ofrecen servicios digitales como constituciones con firma electrónica, certificaciones, renovaciones y registros de documentos, en el marco del proyecto Fedocámaras Digital.

Estándares unificados en el Registro Mercantil Houellemont explicó que desde la Federación de Cámaras de Comercio (Fedocámaras) trabajan en un Manual de Criterios Unificados para que las 32 cámaras tengan los mismos estándares en el análisis de las transacciones del Registro Mercantil, lo que impactará en una mayor seguridad jurídica y eficiencia de los trámites.

Competitividad y entorno de inversión La presidenta de la Cámara de Santo Domingo destacó que la transformación digital del Registro Mercantil reducirá tiempos de trámites, permitirá el acceso remoto a servicios mercantiles y garantizará mayor seguridad. “La digitalización impactará directamente en la competitividad y en la creación de un entorno más favorable para la inversión nacional y extranjera”, afirmó Houellemont.

ANEIH respalda la transformación En el cóctel de la ANEIH, su presidente Ángelo Viro subrayó que este proceso de modernización coloca al país a la altura de las naciones desarrolladas. Aseguró que las innovaciones permiten acceder a información inmediata y confiable, fortaleciendo el clima de negocios y garantizando que los documentos empresariales estén bien resguardados.

Inversión y capacitación El proyecto Fedocámaras Digital ha implicado: Más de 800 horas de capacitación nacional.

nacional. Más de 2,200 horas de soporte técnico .

. Cerca de 9,200 horas de desarrollo y adecuaciones .

. Inversión en escáneres y licencias para digitalizar expedientes.

Sistema de Gestión Documental Digital La plataforma implementada cuenta con un repositorio seguro de documentos societarios con validez legal, eliminando el manejo físico. Incluye un dashboard de monitoreo que ofrece estadísticas en tiempo real, así como estrategias de respaldo en la nube, auditorías y trazabilidad, sustentadas en una robusta arquitectura de ciberseguridad.

Seguridad y buenas prácticas El sistema opera bajo gestión de accesos con autenticación multifactor (MFA), evaluando continuamente identidades, dispositivos y ubicación de usuarios. Además, se desarrollan programas de concientización para que los usuarios puedan identificar intentos de phishing, crear contraseñas seguras y aplicar buenas prácticas digitales.