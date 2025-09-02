23.8 C
Deportes

Fallece Juan Germosén, ícono del béisbol amateur

Por: Redacción

Fecha:

El mejor intermedista amateur de la historia dominicana muere sin lograr la exaltación que mereció

Santo Domingo. Juan Germosén, considerado por muchos como el más grande intermedista del béisbol amateur en República Dominicana, falleció la noche del domingo en su natal Tamboril, sin haber alcanzado el reconocimiento de su exaltación al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

Un legado brillante sin el reconocimiento formal

Nacido el 16 de septiembre de 1951, Luis Tomás “Juan” Germosén Henríquez brilló desde niño en ligas infantiles y amateur en Santiago. Ascendió rápidamente hasta la Liga 11 de Enero y posteriormente jugó con La Aurora, Bermúdez, PUCMM y el Club Félix Benjamín Marte. Formó parte de la selección nacional y fue nombrado el mejor segunda base del Campeonato Mundial de Béisbol en Cuba en 1971, donde encabezó el bateo con promedio de .386; incluso el presidente Fidel Castro lo elogió por su técnica y elegancia :contentReference[oaicite:0]{index=0}.

Un adiós en silencio

Su cuerpo fue velado en la Funeraria José Rafael, en Tamboril. Pese a su impecable trayectoria deportiva y personal, Germosén falleció antes de ser exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicana, una ausencia que sus colegas y seguidores lamentan profundamente :contentReference[oaicite:1]{index=1}.

La tristeza de una carrera pendiente

Desde su retiro en 1983, y pese a ser reconocido como el mejor del siglo en su posición, Germosén siguió esperando ser “inmortalizado”. Tuto Tavárez escribió que más de una vez él expresó su desilusión ante la falta de exaltación “año tras año” :contentReference[oaicite:2]{index=2}.

Redacción
Redacción

