Santo Domingo,.- La Embajada de Estados Unidos informó este martes que fue pospuesta la entrada en vigor de la medida que eliminaba la exención de entrevistas para solicitudes de visas de no inmigrante, debido a que aún “se están finalizando los detalles operativos”.

La legación diplomática indicó en su cuenta de X que la decisión fue adoptada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que el pasado 25 de julio había dispuesto que desde el 2 de septiembre todos los solicitantes, incluidos niños menores de 14 años y adultos mayores de 79, debían presentarse personalmente a entrevista.

“El Departamento de Estado ha postergado temporalmente la implementación de la nueva directriz que requiere entrevistas presenciales a los solicitantes que califican para exención de entrevista. Esto se debe a que se están finalizando los detalles operativos”, precisó la embajada.

Con la medida en suspenso, se mantiene vigente la posibilidad de que ciertos grupos continúen solicitando visas de paseo sin necesidad de entrevista presencial, hasta que se anuncie la nueva fecha de aplicación.ç