Un espacio de reflexión crítica sobre el Estado de Derecho

SD. El Instituto Dominicano de Filosofía del Derecho (IDFD) quedó formalmente inaugurado el lunes 1 de septiembre de 2025 con la conferencia magistral “Filosofía y desafíos contemporáneos del Estado de Derecho”, dictada por el reconocido catedrático español Dr. Juan Antonio García Amado en el Paraninfo Dr. Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El evento congregó a un amplio espectro de actores jurídicos, académicos y sociales, marcando un hito en la reflexión sobre la filosofía jurídica en la República Dominicana y la región iberoamericana.

Un espacio de reflexión crítica sobre el Estado de Derecho

Durante su disertación, el Dr. Juan Antonio García Amado, figura de referencia en la filosofía jurídica contemporánea, abordó los desafíos actuales del Estado de Derecho, invitando a los asistentes a repensar críticamente su vigencia y evolución.

El jurista español subrayó que, en sociedades democráticas, el Estado de Derecho no solo debe garantizar la legitimidad y eficacia normativa, sino también la justicia social y la protección de los derechos fundamentales. Asimismo, destacó la necesidad de que los juristas iberoamericanos asuman una postura crítica frente a los cambios sociales, políticos y tecnológicos que impactan en los sistemas legales.

La fundación del Instituto Dominicano de Filosofía del Derecho

El acto académico formó parte del lanzamiento oficial del IDFD, una entidad que nace con el objetivo de fortalecer la reflexión filosófica sobre el derecho en República Dominicana, creando un espacio para el análisis profundo de los fundamentos jurídicos y los dilemas éticos que plantea el ejercicio del poder.

El magistrado Justiniano Montero Montero, presidente de la institución, resaltó la trascendencia de esta primera conferencia como paso inicial hacia la consolidación de un organismo académico que contribuirá al debate crítico y al desarrollo de una visión filosófica del derecho en el país.

“Este Instituto nace con la vocación de impulsar la formación crítica de los juristas dominicanos y de abrir un diálogo académico que trascienda nuestras fronteras”, afirmó Montero.

Consejo Directivo y estructura institucional

El Consejo Directivo del IDFD está conformado por juristas de amplia trayectoria que se han comprometido a trabajar en la construcción de un espacio de pensamiento crítico:

Magistrado Justiniano Montero Montero , presidente

, presidente Magistrado Rafael Vásquez Goico , vicepresidente

, vicepresidente Licenciado Pedro Luis Montilla Castillo , vicepresidente

, vicepresidente Magistrado Amaury Reyes Torres , secretario

, secretario Licenciado Ángel Brito Pujuls , director ejecutivo

, director ejecutivo Licenciado César García Lucas, miembro

La institución cuenta además con una estructura académica y operativa nacional, que contempla coordinadores regionales para garantizar la ejecución efectiva de sus proyectos en todo el territorio dominicano.

En el plano internacional, la dirección de Relaciones Internacionales está a cargo de la magistrada del Tribunal Constitucional Eunisis Vásquez Acosta, consolidando un puente de cooperación con instituciones jurídicas de América y Europa.

Filosofía del Derecho: un aporte necesario para el siglo XXI

El nacimiento del IDFD responde a la creciente necesidad de que los profesionales del derecho y la sociedad civil reflexionen sobre los fundamentos éticos, políticos y sociales del orden jurídico en el siglo XXI.

La filosofía del derecho, como disciplina, ofrece herramientas para analizar cuestiones como:

El equilibrio entre libertad individual y autoridad del Estado .

. Los retos de la justicia en contextos de desigualdad social .

. La influencia de la tecnología y la inteligencia artificial en la administración de justicia.

en la administración de justicia. La necesidad de garantizar seguridad jurídica sin sacrificar la equidad.

Al respecto, el Dr. García Amado puntualizó que el verdadero desafío de las sociedades modernas es preservar el Estado de Derecho frente a la tentación del poder absoluto y las amenazas de la inestabilidad institucional.

La UASD como escenario histórico

El Paraninfo Dr. Ricardo Michel de la UASD, sede del encuentro, representó un escenario simbólico de gran valor para la inauguración del Instituto. La universidad estatal, cuna de pensamiento crítico en el país, reafirmó con este acto su compromiso con el debate académico, la investigación jurídica y la formación de profesionales conscientes de su responsabilidad social.

La presencia de jueces, legisladores, académicos y representantes de la sociedad civil fortaleció la proyección del IDFD como un espacio de convergencia entre teoría y práctica del derecho.

Inscripción de miembros y participación ciudadana

Durante el acto se abrió el proceso de inscripción de miembros de número, invitando a juristas, académicos, estudiantes y ciudadanos interesados a formar parte activa de la nueva institución.

La participación está concebida como un ejercicio inclusivo que permitirá que el Instituto sea un espacio de construcción colectiva, donde el derecho se piense no solo desde la teoría, sino también desde las realidades sociales y los desafíos políticos que enfrenta la República Dominicana.

Proyección internacional y cooperación académica

Uno de los ejes centrales del IDFD es la cooperación internacional. El Consejo Directivo ha planteado la necesidad de trabajar en conjunto con centros académicos, universidades y tribunales de Iberoamérica, con el fin de generar un modelo de pensamiento jurídico acorde con los tiempos actuales.

Este intercambio buscará consolidar una red académica de filosofía jurídica, capaz de influir en las discusiones globales sobre democracia, derechos humanos y justicia social.

Un legado en construcción

El nacimiento del Instituto Dominicano de Filosofía del Derecho marca el inicio de un legado intelectual y académico que busca trascender generaciones.

El compromiso de sus fundadores es que esta entidad no sea un simple organismo formal, sino un espacio vivo de reflexión, debate y producción de pensamiento crítico que contribuya a consolidar una República Dominicana más democrática, justa y respetuosa de los derechos fundamentales.

La inauguración del Instituto Dominicano de Filosofía del Derecho, con la conferencia del Dr. Juan Antonio García Amado, representa un hito académico y filosófico en la historia jurídica dominicana. Este organismo abre un camino prometedor hacia la construcción de un pensamiento crítico que fortalezca el Estado de Derecho y proyecte al país en el escenario iberoamericano.

La filosofía del derecho, más allá de ser un ejercicio teórico, se convierte aquí en una herramienta práctica para enfrentar los desafíos contemporáneos de la justicia, la democracia y la equidad social.