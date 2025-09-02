Maxy Montilla admitió responsabilidad penal en la administración de Medina y aceptó el decomiso de bienes, disolución de empresas y pagos millonarios en un acuerdo histórico con el Ministerio Público.

SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público logró un acuerdo histórico de más de RD$3,000 millones con Maxy Gerardo Montilla Sierra, cuñado del expresidente Danilo Medina, quien se declaró culpable de acciones de corrupción cometidas durante la pasada administración.

El acuerdo, presentado en el marco de la Operación Antipulpo y homologado por el juez Raymundo Mejía, obliga a Montilla a decomisar RD$2,000 millones en efectivo, pagar indemnizaciones millonarias, entregar propiedades y disolver sus empresas vinculadas a contrataciones fraudulentas con las distribuidoras eléctricas del Estado.

Compromisos asumidos por Montilla

Decomiso de RD$2,000 millones a favor del Estado dominicano.

a favor del Estado dominicano. Indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras EdeEste, EdeSur y EdeNorte .

a las distribuidoras . Pago de RD$431.8 millones a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Disolución de 11 empresas creadas para obtener contratos ilícitos, entre ellas Transformadores Solomon Dominicana, Electrocable Aluconsa y NSD Importaciones Diversas.

creadas para obtener contratos ilícitos, entre ellas Transformadores Solomon Dominicana, Electrocable Aluconsa y NSD Importaciones Diversas. Entrega de un terreno en el Ensanche Naco valorado en más de RD$50 millones.

Contexto político y judicial

El Ministerio Público sostiene que Montilla monopolizó el sector eléctrico durante el gobierno de Medina, con acceso privilegiado a informaciones estatales, manipulación de procesos de contratación y pago de sobornos a funcionarios públicos.

La decisión fue presentada por la Pepca a través de Wilson Camacho y Mirna Ortiz, quienes destacaron que este acuerdo es una muestra del compromiso de la procuradora Yeni Berenice Reynoso contra la corrupción administrativa.

En representación de las empresas eléctricas firmó Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Edes, mientras que Montilla estuvo asistido por los abogados Miguel Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guilamo.

Un precedente en la lucha anticorrupción

El criterio de oportunidad aplicado al caso, contemplado en el artículo 370 del Código Procesal Penal, permitió este acuerdo al reconocer Montilla su culpabilidad y colaborar con la investigación.

Con este paso, el Ministerio Público asegura haber sentado un precedente histórico en la persecución de la corrupción administrativa que marcó la pasada gestión gubernamental.