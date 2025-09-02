La plataforma busca fortalecer la integración, mejorar servicios y mantener la memoria histórica de los dominicanos en Puerto Rico Por Luis Aníbal Medrano S. MAYAGÜEZ, PUERTO RICO. — El consulado de la República Dominicana en Mayagüez anunció la puesta en marcha de un portal digital destinado al registro de datos básicos de los dominicanos residentes en Puerto Rico.

Objetivo del nuevo portal La iniciativa tiene como finalidad crear una base de datos que facilite la prestación de servicios consulares de manera más eficiente, tanto para los nacionales dominicanos en la isla como para el público en general que requiera gestiones ante la sede consular.

Declaraciones del cónsul Israel Terrero El honorable cónsul, Israel Terrero, destacó que este paso busca una mayor integración de la comunidad dominicana en Puerto Rico y mantener viva su memoria histórica. “Pretendemos con la apertura de este portal realizar un trabajo integral que pueda satisfacer las expectativas de nuestros conciudadanos”, expresó Terrero.

Beneficios para la comunidad Con esta plataforma, el consulado espera fortalecer el acercamiento con los dominicanos residentes en la isla, especialmente en las áreas que corresponden a la jurisdicción de Mayagüez. Además, permitirá mejorar la calidad de los servicios, garantizar un canal directo de comunicación y promover la integración cultural.