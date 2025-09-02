25.6 C
Santo Domingo
martes, septiembre 2, 2025
Banco Promerica impulsa inversión y nearshoring en República Dominicana

Foro internacional marca un hito en la estrategia del país como hub regional de negocios

Santo Domingo. El Banco Promerica República Dominicana realizó con gran éxito el 1er Foro Internacional de Inversión y Nearshoring, un evento que reunió a líderes del sector público, empresarios e inversionistas internacionales en Santo Domingo.

Abinader: RD como hub regional de inversión

El presidente Luis Abinader encabezó el acto central y destacó que la nación cuenta con infraestructura moderna, estabilidad macroeconómica y clima de negocios confiable, factores que la convierten en un destino estratégico para la inversión extranjera.

“Este foro representa un hito en la promoción internacional del país”, afirmó el mandatario, resaltando la importancia de la colaboración entre sector público y privado para generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Promerica: compromiso con el nearshoring

En las palabras de apertura, Carlos Julio Camilo, presidente ejecutivo de Banco Promerica, subrayó que la entidad busca conectar a los grandes inversionistas con las oportunidades locales.

“La República Dominicana tiene todas las condiciones para convertirse en un hub regional de inversión”, aseguró Camilo.

Expertos y panel empresarial

El encuentro incluyó conferencias magistrales de firmas internacionales como CBRE, Newmark, Cushman & Wakefield, Gensler y Colliers, líderes globales en consultoría inmobiliaria y selección de localidades.

Uno de los momentos clave fue el panel “Posicionamiento de la República Dominicana como receptor de inversiones de Nearshoring”, con la participación de Manuel Estrella (Grupo Estrella), José Singer (Termoenvases), Manuel Tavares Sánchez (PIISA Industrial) y Manuel Martínez (DP World Dominicana).

Ciudades inteligentes y rondas de negocios

Durante el almuerzo, Christian Wolff, Regional Managing Principal de Gensler Latinoamérica, dictó la conferencia “Smart Cities”, enfocada en innovación y sostenibilidad.

El foro cerró con rondas de negocios que facilitaron encuentros estratégicos entre inversionistas y empresas locales, potenciando la concreción de nuevas alianzas.

Un paso hacia el futuro

Con esta iniciativa, Banco Promerica reafirma su compromiso de impulsar el crecimiento económico sostenible y proyectar al país como destino confiable en el mapa global del nearshoring.

 

 

