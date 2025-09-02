Funcionario de la embajada de Indonesia murió a balazos frente a su vivienda en Perú

Detalles del ataque

El diplomático, de 40 años y con el cargo de “joven canciller organizador”, regresaba en bicicleta del trabajo cuando fue interceptado por los atacantes. Aunque presentaba signos vitales al ser trasladado a la clínica Javier Prado en San Isidro, el personal sanitario confirmó su deceso.

Respuesta oficial y condolencias

El Ministerio de Exteriores de Indonesia lamentó la tragedia y expresó sus condolencias a la familia, que incluye tres hijos. Además, solicitó a Perú continuar con la investigación y proceder a la repatriación del cuerpo.

Investigación en curso

La Policía Nacional del Perú (PNP) activó de inmediato el “Plan Cerco” para identificar y capturar a los responsables. El comandante David Guivar indicó que “no se descarta un ajuste de cuentas” como posible móvil del asesinato.

Contexto familiar y laboral

Purbas vivía en Perú desde hace cinco meses con su familia en el mismo edificio donde ocurrió el crimen. Su rol en la embajada era clave en la coordinación de actividades diplomáticas y culturales entre ambos países.

