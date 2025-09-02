25.6 C
Noticias

ALAIAB pide regulación regional para etiquetado frontal de alimentos en Centroamérica

Por: Redacción

Fecha:

La entidad alerta que medidas unilaterales afectarían la integración económica y la competitividad

SD. La Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB) hizo un llamado a que el etiquetado frontal de alimentos y bebidas en Centroamérica sea regulado de forma regional mediante un Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA), con el fin de evitar barreras no arancelarias al comercio.

Evitar distorsiones y proteger la integración económica

Según la organización, la adopción de medidas unilaterales en esta materia podría generar serias distorsiones en el comercio regional, poner en riesgo los avances en la integración económica centroamericana y afectar la competitividad de la industria.

De igual forma, advierte que estas medidas impactarían negativamente en el acceso de los consumidores a una oferta amplia, diversa y asequible de productos, debilitando la competitividad regional frente a otros mercados.

Años de trabajo conjunto

La ALAIAB recordó que la actualización del RTCA sobre etiquetado nutricional es fruto de años de articulación y consenso entre los países de la región. Este esfuerzo refleja el compromiso por alcanzar soluciones conjuntas y equilibradas, que garanticen información clara, fundamentada en la ciencia y útil para el consumidor.

Hacia una convergencia normativa

La entidad insiste en la necesidad de avanzar hacia una convergencia normativa regional, que permita:

  • Fortalecer la competitividad de la industria.
  • Facilitar el comercio intra y extrarregional.
  • Consolidar la integración económica centroamericana.
  • Brindar información precisa y confiable a los consumidores.

Acerca de ALAIAB

La Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB) es la principal organización empresarial del sector en América Latina y el Caribe. Agrupa a 271 asociaciones de alimentos y bebidas de la región, y representa al sector en espacios técnicos y políticos regionales e internacionales.

Entre sus miembros se encuentran asociaciones y cámaras de países como Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, México, República Dominicana, Panamá, Uruguay, Bolivia, Guatemala, Venezuela, Costa Rica, El Salvador y Paraguay, lo que la convierte en un referente regional de la industria.

Redacción
Redacción

