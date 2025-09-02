“Todos están en campaña”, pero el PRM no mueve ficha

Santo Domingo. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, sorprendió a todos al afirmar que “todos están en campaña”, aunque enfatizó que el PRM no lidera ninguna actividad política oficial.

Sus declaraciones llegan en un momento de alta tensión electoral y anticipan un año cargado de movimientos políticos.

Durante un encuentro con la prensa en el Palacio Nacional, Abinader destacó que, aunque la política se intensifica de cara a los comicios, su gobierno mantiene el enfoque en la gestión pública y no en promover al partido oficial. “Nuestro trabajo está en servir al país, no en organizar campañas políticas”, aseguró el mandatario.

Elecciones y la carrera por los votos

Analistas destacan que las palabras de Abinader buscan enviar un mensaje claro: aunque todos los partidos y candidatos se preparan para la contienda, el gobierno no debe ni puede usar recursos estatales para favorecer a ningún partido. La claridad del mensaje busca reforzar la confianza de la ciudadanía en la imparcialidad institucional.

Mensaje directo a la ciudadanía

El presidente aprovechó para recordar a los dominicanos que la democracia se fortalece con transparencia, participación informada y respeto a las normas. Señaló que los funcionarios deben concentrarse en su labor de gobierno y no involucrarse en propaganda política.

Contexto y reacciones

Estas declaraciones coinciden con un clima político donde las campañas informales ya se sienten en todo el país. Algunos sectores destacan que Abinader busca marcar distancia entre el PRM y el uso de recursos públicos, mostrando que la contienda electoral será “limpia y justa”.

Compromiso con la institucionalidad

Finalmente, el mandatario reafirmó su compromiso con la legalidad y la institucionalidad: “El PRM no lidera actividades políticas dentro del gobierno. Nuestro enfoque está en garantizar servicios, desarrollo y transparencia para todos los dominicanos”.