Santo Domingo . — El presidente Luis Abinader condenó enérgicamente la violación grupal de una joven en Villa González, Santiago , calificando a los acusados de “ salvajes ” y “ cobardes ”, y reclamó que sobre ellos recaiga todo el peso de la ley .

“Son salvajes y cobardes, espero que caiga sobre ellos todo el peso de la ley”, manifestó Abinader, quien también citó un caso similar en San Francisco de Macorís que involucra a una menor de 13 años.

Durante su encuentro semanal con los medios en el Palacio Nacional , el mandatario aseguró que su Gobierno brindará todo el respaldo a las autoridades competentes para que las investigaciones lleguen “hasta las últimas consecuencias”.

El presidente pidió a la sociedad tomar este hecho como una alerta para revisar la educación en todos los niveles: desde la preprimaria hasta la secundaria , así como el rol del hogar. “Como Gobierno y como sociedad civil, esto nos llama a cambiar el cuidado y la educación”, afirmó.

El caso que conmociona al país

La violación múltiple de la joven de 21 años ocurrió en marzo pasado, tras ser drogada en un centro de diversión. Según la víctima, solo a finales de agosto, tras la difusión de un video, comprendió lo que había sucedido aquella noche.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, la joven fue abordada por dos hombres, entre ellos Yamir Fernando Pérez Toribio, ya detenido, quienes inicialmente se ofrecieron a llevarla a un centro de salud al sentirse indispuesta. En lugar de ello, fue trasladada a una casa donde otros cinco hombres participaron en la agresión, que fue grabada en video.