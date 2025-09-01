El actor se pone en la piel de un hotelero al borde de la extinción en la nueva película del argentino Gastón Solnicki, que compite en la sección Horizontes de la Mostra

Venecia (Italia), (EFE).– Willem Dafoe se atrinchera en un hotel vienés condenado a desaparecer en The Souffleur, la película del cineasta argentino Gastón Solnicki que este domingo se estrenó en el Festival de Venecia, dentro de la sección Horizontes, dedicada a las nuevas vanguardias.

La cinta retrata la persecución entre el anciano propietario de un histórico hotel, interpretado por Dafoe, y un empresario argentino dispuesto a comprarlo y demolerlo. Con un aire enigmático y a veces bufo, el filme entrelaza narrativas que exploran la resistencia frente a la desaparición de un hábitat en ruinas.

“Es una película muy rara, sin duda. Como todas mis películas, no empiezan con una idea muy preconstruida”, explicó Solnicki en entrevista con EFE, destacando el papel de la improvisación como motor creativo.

El propio Solnicki (Buenos Aires, 1978) actúa en la obra, encarnando al misterioso constructor argentino que hostiga al personaje de Dafoe en un duelo que culmina a “tartazo” limpio sobre una pista de patinaje.

Improvisación y trilogía vienesa

El cineasta subraya que la improvisación no es un recurso técnico sino “una forma de vida”, inspirada en las ideas del director lituano Jonas Mekas.

The Souffleur cierra su trilogía vienesa, iniciada con Introduzione all’oscuro (2018), dedicada a su amigo Hans Hurch, y continuada con A Little Love Package (2022).

El filme supone también un nuevo regreso de Solnicki a la Mostra de Venecia, donde ya presentó títulos como Kékszakállú (2016) y donde ejerció como jurado en 2017.

“Para mí es un lujo enorme estar en la Mostra. Hay una libertad inimaginable aquí, ya que mis películas son raras para estos festivales”, celebró.

Competencia en Horizontes

The Souffleur es una de las 19 películas que compiten en Horizontes, la segunda sección más importante de la Selección Oficial, cuyo palmarés se dará a conocer el próximo sábado.