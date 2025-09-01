23.8 C
Santo Domingo
lunes, septiembre 1, 2025
InicioCineWillem Dafoe protagoniza The Souffleur, la extraña fábula vienesa presentada en Venecia
Cine

Willem Dafoe protagoniza The Souffleur, la extraña fábula vienesa presentada en Venecia

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Cine

Guillermo del Toro sacude Venecia: “No me asusta la IA, me asusta la estupidez natural”

Guillermo del Toro estrena su 'Frankenstein' en VeneciaVenecia (Italia),...
Sociales

Bezos bajo fuego por boda de US$50 millones en Venecia; celebridades y activistas lo critican

Theron y O'Donnell cuestionan el exceso y los invitados...
Cine

Willem Dafoe recibe la primera estrella del Paseo de la Fama de Hollywood de 2024

Los Ángeles (EE.UU.),  (EFE).- El actor Willem Dafoe recibió...

 

El actor se pone en la piel de un hotelero al borde de la extinción en la nueva película del argentino Gastón Solnicki, que compite en la sección Horizontes de la Mostra

Venecia (Italia),  (EFE).– Willem Dafoe se atrinchera en un hotel vienés condenado a desaparecer en The Souffleur, la película del cineasta argentino Gastón Solnicki que este domingo se estrenó en el Festival de Venecia, dentro de la sección Horizontes, dedicada a las nuevas vanguardias.

La cinta retrata la persecución entre el anciano propietario de un histórico hotel, interpretado por Dafoe, y un empresario argentino dispuesto a comprarlo y demolerlo. Con un aire enigmático y a veces bufo, el filme entrelaza narrativas que exploran la resistencia frente a la desaparición de un hábitat en ruinas.

“Es una película muy rara, sin duda. Como todas mis películas, no empiezan con una idea muy preconstruida”, explicó Solnicki en entrevista con EFE, destacando el papel de la improvisación como motor creativo.

El propio Solnicki (Buenos Aires, 1978) actúa en la obra, encarnando al misterioso constructor argentino que hostiga al personaje de Dafoe en un duelo que culmina a “tartazo” limpio sobre una pista de patinaje.

Willem Dafoe protagoniza The Souffleur, la extraña fábula vienesa presentada en Venecia
El actor estadounidense Willem Dafoe (D) y el director argentino Gaston Solnicki en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia, el 31 de agosto de 2025. EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Improvisación y trilogía vienesa

El cineasta subraya que la improvisación no es un recurso técnico sino “una forma de vida”, inspirada en las ideas del director lituano Jonas Mekas.

The Souffleur cierra su trilogía vienesa, iniciada con Introduzione all’oscuro (2018), dedicada a su amigo Hans Hurch, y continuada con A Little Love Package (2022).

El filme supone también un nuevo regreso de Solnicki a la Mostra de Venecia, donde ya presentó títulos como Kékszakállú (2016) y donde ejerció como jurado en 2017.

“Para mí es un lujo enorme estar en la Mostra. Hay una libertad inimaginable aquí, ya que mis películas son raras para estos festivales”, celebró.

Competencia en Horizontes

The Souffleur es una de las 19 películas que compiten en Horizontes, la segunda sección más importante de la Selección Oficial, cuyo palmarés se dará a conocer el próximo sábado.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Guillermo del Toro sacude Venecia: “No me asusta la IA, me asusta la estupidez natural”

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Más de 800 muertos por un devastador terremoto de magnitud 6,0 en Afganistán

Noticias 0
 El seísmo golpeó las provincias orientales de Kunar y...

Banco Popular y Hábitat colaborarán para mejorar viviendas en comunidades vulnerables

Noticias 0
 Sustituirán pisos de tierra por concreto en hogares de...

Sabrina Gómez regresa al Teatro Nacional con La Monstrua

Entretenimiento 0
Un estremecedor drama sobre Julia Pastrana dirigido por Carlos...

¿Qué pasó esta semana?

ADORA e INCORT firman convenio para promover la donación de órganos en RD

Noticias 0
El acuerdo busca impulsar campañas educativas y fomentar la...

Economía dominicana alcanza récord histórico de empleos

Noticias 0
Banco Central reporta 5.1 millones de ocupados y reducción...

“El Mayo” se declara culpable en Nueva York: golpe histórico al Cártel de Sinaloa

Noticias 0
La fiscal general de EE. UU. celebra el acuerdo;...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group