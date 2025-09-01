23.8 C
Santo Domingo
lunes, septiembre 1, 2025
Entretenimiento

Sabrina Gómez regresa al Teatro Nacional con La Monstrua

Por: Redacción

Fecha:

Un estremecedor drama sobre Julia Pastrana dirigido por Carlos Espinal

Santo Domingo. – La destacada actriz Sabrina Gómez regresa al escenario de la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito con la obra La Monstrua, Salmo de la justicia inconclusa de Julia Pastrana, un drama que cautivó al público en su estreno y que vuelve a partir del 18 de septiembre de 2025, a las 8:30 de la noche.

La pieza, bajo la dramaturgia y dirección del experimentado Carlos Espinal, es una profunda crítica social inspirada en la vida de Julia Pastrana, mujer barbuda de circo que fue explotada y señalada como “fenómeno” debido a su apariencia. La puesta en escena explora, con crudeza y sensibilidad, la lucha de una mujer marcada por el abuso, el dolor y el rechazo social.

La Monstrua” combina el teatro clásico con un enfoque antropológico sobre los fenómenos circenses y la marginación de quienes no encajan en los cánones de belleza. El monólogo se desarrolla tras la muerte de la protagonista, que atrapada entre recuerdos de amor y violencia, busca justicia en un mundo que la condenó por su diferencia. Su tormento se convierte en metáfora del conflicto entre la esencia y la apariencia.

La interpretación de Sabrina Gómez ha sido calificada como intensa y conmovedora, logrando encarnar con maestría el sufrimiento y la resistencia de Julia Pastrana. A su actuación se suma la participación especial de Miguel Lendor (Papachín), quien aporta matices a esta producción cargada de emociones.

El montaje cuenta con la producción general de Marcos Malespín, bajo el sello de Primera Memoria Producciones & Films, y con la música original de Dante Cucurullo.

Boletas a la venta

Las entradas están disponibles en Uepa Tickets, CCN Servicios, Supermercados Nacional, Jumbo, y en la boletería del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Ficha técnica

  • Protagonista: Sabrina Gómez
  • Dramaturgia y Dirección: Carlos Espinal
  • Producción General: Marcos Malespín
  • Producción: Primera Memoria Producciones & Films
  • Música: Dante Cucurullo
  • Participación especial: Miguel Lendor (Papachín)

Con esta nueva temporada, La Monstrua reafirma su impacto como un drama que invita a la reflexión sobre la diferencia, la marginación y la justicia inconclusa.

 

