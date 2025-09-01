23.8 C
Más de 800 muertos por un devastador terremoto de magnitud 6,0 en Afganistán

El seísmo golpeó las provincias orientales de Kunar y Nangarhar, dejó casi 3.000 heridos y miles de familias sin techo

Kabul, (EFE). – Al menos 812 personas murieron y unas 2.700 resultaron heridas después de que un terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, confirmó este lunes el Gobierno de facto talibán.

Según el portavoz talibán Zabihullah Mujahid, la mayoría de las víctimas se registraron en la provincia de Kunar (800 muertos y 2.500 heridos), mientras que en Nangarhar hubo 12 fallecidos y 255 heridos. Ambas regiones, fronterizas con Pakistán, son las más afectadas por el seísmo.

Mujahid advirtió de que las cifras “no son definitivas y podrían aumentar”, mientras los equipos de rescate intentan localizar supervivientes en zonas remotas, bloqueadas por deslizamientos de tierra que dificultan el acceso.

Un seísmo destructivo y poco profundo

El temblor inicial se registró a las 23:47 del domingo hora local (19:17 GMT) y fue seguido de al menos dos réplicas de magnitud 5,2. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro a 27 kilómetros al este de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que amplificó su poder destructivo.

Respuesta de emergencia

El Ejecutivo talibán anunció la creación de un comité especial de emergencia y la asignación de 1.000 millones de afganis (unos 14 millones de dólares) para atender a las familias damnificadas, con el compromiso de ampliar los fondos de ser necesario.

Los recursos se destinarán a asistencia médica, alimentos, refugios temporales y apoyo a las tareas de rescate. Además, se han desplegado helicópteros para evacuar a las víctimas en zonas aisladas, mientras hospitales como el de Jalalabad están desbordados por la llegada de heridos.

Miles de familias han quedado sin techo y requieren con urgencia agua, alimentos y atención médica.

Apoyo internacional

La ONU, Unicef, la OIM y la Media Luna Roja ya tienen equipos desplegados en las áreas afectadas. A nivel internacional, Pakistán, Irán, China, Siria y Egipto expresaron sus condolencias, mientras que India anunció el envío de asistencia humanitaria y la Unión Europea aseguró que está lista para proveer ayuda.

Un país vulnerable a las catástrofes

Afganistán, sumido en una profunda crisis económica desde el regreso de los talibanes en 2021, es uno de los países más vulnerables a los desastres naturales, debido a la pobreza, la falta de infraestructuras y la debilidad de su sistema sanitario.

La región del Hindu Kush es una de las más sísmicas del mundo, con terremotos poco profundos y altamente destructivos. En 2023, varios seísmos en la provincia de Herat dejaron más de un millar de muertos, y en 1998 dos terremotos seguidos en el norte del país causaron alrededor de 9.000 víctimas mortales.

 

