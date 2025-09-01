La heredera al trono completará en 2026 sus tres años de instrucción militar, siguiendo los pasos del rey Felipe VI

Madrid, (EFE).– La princesa Leonor de Borbón, heredera al trono de España, comenzó este lunes la última etapa de su formación militar en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia), tras completar dos años de preparación en el Ejército de Tierra y en la Armada.

La primogénita de los reyes Felipe VI y Letizia viajó acompañada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y se incorporó junto a 74 compañeros de promoción para iniciar su instrucción aeronáutica.

Tras saludar a los mandos de la Academia y firmar en el libro de honor, Leonor se enfundó el mono de vuelo y subió al avión Pilatus C-21, con el que se formará el próximo curso.

“Con ganas de aprender, pero poco a poco”, comentó la princesa a los periodistas cuando se le preguntó si le imponía la experiencia de volar.

Formación como una cadete más

El programa de estudios prevé un mes de enseñanza teórica y alrededor de 50 horas de práctica en simuladores, antes de que los alumnos puedan volar el Pilatus C-21.

La princesa seguirá la misma instrucción que sus compañeros –60 hombres y 14 mujeres–, en igualdad de condiciones, como ya lo hizo en la Academia General Militar de Zaragoza y en la Escuela Naval de Marín (Pontevedra).

Un paralelismo histórico

Leonor concluirá en julio de 2026 sus tres años de formación militar en las Fuerzas Armadas, de la misma manera que lo hizo su padre, el entonces príncipe Felipe, hace 38 años.