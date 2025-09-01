Guido Gómez Mazara llama a los jóvenes a apostar por carreras STEM para enfrentar los retos del siglo XXI

Santo Domingo.– El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, exhortó a los estudiantes a formarse en Inteligencia Artificial (IA) y Ciencia de Datos para responder a las demandas del mercado laboral y asumir los retos del siglo XXI.

Durante su ponencia en el acto inaugural de la Maestría de Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial, celebrado en el Auditorio Manuel del Cabral de la UASD, Gómez Mazara señaló que las áreas STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) representan el futuro del empleo en el país y son herramientas para combatir desigualdades sociales a través del conocimiento y la innovación.

Conectividad y formación

El titular de Indotel explicó que, aunque el 88.5 % de los dominicanos tiene acceso a internet, un 35 % no hace un uso productivo de esa conectividad debido al rezago en la formación académica. Por ello, instó a los jóvenes a inclinarse por carreras STEM para cubrir las demandas del mercado laboral.

“Ese desfase entre lo que demanda el mercado y lo que ofrece nuestro sistema educativo debe corregirse con programas como esta maestría, que democratizan el conocimiento y preparan a la sociedad para insertarse en la economía global”, afirmó Gómez Mazara.

Visiones complementarias

Darian Vargas, de la Dirección de Habitabilidades Digitales de Indotel, impartió la conferencia “El futuro que nos espera”, donde subrayó que el verdadero reto no está solo en dominar la tecnología, sino en la confianza en uno mismo y en la capacidad de aprender de manera constante.

El experto en ciencia de datos destacó la importancia de la programación, el análisis de datos y la gobernanza social como puertas de acceso a nuevas oportunidades, felicitando a la UASD por su apuesta académica. “Esta maestría representa un paso visionario hacia la democratización del conocimiento”, afirmó.

Más aportes académicos

El programa inaugural incluyó además las conferencias de la profesora Rosa María Almonte, quien expuso sobre “STEM + IA: Forjando la educación del futuro”, y del ingeniero Jean Paul Filpo, especialista en inteligencia artificial, quien disertó sobre “El nuevo rol del científico de datos en la era de la IA generativa”.

Un hito académico

La maestría en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial representa un hito académico en República Dominicana al vincular la educación con las demandas actuales del mercado laboral y el ecosistema tecnológico. Su objetivo es preparar especialistas capaces de liderar proyectos de innovación, desarrollar soluciones inteligentes y aportar al diseño de políticas públicas basadas en datos.

Con este posgrado, la UASD abre nuevas puertas al conocimiento y la innovación, fortaleciendo la unión entre la academia, los profesionales de la tecnología y entidades públicas como Indotel, para seguir construyendo un país con más oportunidades.