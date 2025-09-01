33.8 C
Santo Domingo
lunes, septiembre 1, 2025
InicioNoticiasIndomet pronostica aguaceros yc este lunes en varias provincias
Noticias

Indomet pronostica aguaceros yc este lunes en varias provincias

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Calor extremo hoy en RD: Vaguada y onda tropical provocarán aguaceros

El fenómeno impactará varias provincias con tronadas y ráfagas...
Noticias

Indomet pronostica lluvias y tormentas este sábado en varias provincias

El organismo advierte sobre ráfagas de viento, posibles granizadas...
Noticias

Ola de calor vacía las terrazas en España y reduce el consumo en bares y restaurantes

El ticket medio cae en agosto por las altas...

La vaguada en altura provocará lluvias locales, ráfagas de viento y altas temperaturas; se mantiene vigilancia sobre una onda tropical en el Atlántico

Santo Domingo, R.D. – Una vaguada en niveles altos de la troposfera generará este lunes aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del interior del país, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Durante la mañana se esperan chubascos aislados en La Altagracia, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa y Barahona. En la tarde, las precipitaciones se intensificarán en Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Azua, La Vega, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez y Monte Cristi.

En el resto del territorio nacional predominará un cielo soleado, ligeramente opaco y grisáceo debido a la presencia de polvo del Sahara.

Altas temperaturas y recomendaciones

El organismo advirtió que las temperaturas seguirán elevadas por la temporada de verano y el viento cálido y húmedo del sureste. Recomendó a la población mantenerse hidratada, usar ropa ligera de colores claros y evitar la exposición al sol entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Actividad ciclónica

El Indomet informó que mantiene vigilancia sobre una onda tropical que emerge de las costas africanas, la cual presenta una baja probabilidad de desarrollo ciclónico (40%) en las próximas 48 horas y en los próximos siete días.

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Bulgaria investiga un posible sabotaje ruso al GPS del avión de Ursula von der Leyen

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Bulgaria investiga un posible sabotaje ruso al GPS del avión de Ursula von der Leyen

Noticias 0
 El vuelo de la presidenta de la Comisión Europea...

Luis Abinader y la vocería oficial

En Especial 0
En Especial Cristhian JiménezEl presidente Luis Abinader insiste en hablar...

La princesa Leonor inicia su formación aérea en la Academia General del Aire

Sociales 0
La heredera al trono completará en 2026 sus tres...

¿Qué pasó esta semana?

Indomet pronostica lluvias y tormentas este sábado en varias provincias

Noticias 0
El organismo advierte sobre ráfagas de viento, posibles granizadas...

Migración apresó a 876 haitianos indocumentados en operativos

Noticias 0
Acciones simultáneas en 13 provincias contaron con apoyo militar...

Yailin La Más Viral desata ola de memes tras adelanto de su nuevo tema “Creta Seca”

Entretenimiento 0
La cantante dominicana compartió un fragmento de la canción...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group