La vaguada en altura provocará lluvias locales, ráfagas de viento y altas temperaturas; se mantiene vigilancia sobre una onda tropical en el Atlántico

Santo Domingo, R.D. – Una vaguada en niveles altos de la troposfera generará este lunes aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del interior del país, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Durante la mañana se esperan chubascos aislados en La Altagracia, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa y Barahona. En la tarde, las precipitaciones se intensificarán en Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Azua, La Vega, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez y Monte Cristi.

En el resto del territorio nacional predominará un cielo soleado, ligeramente opaco y grisáceo debido a la presencia de polvo del Sahara.

Altas temperaturas y recomendaciones

El organismo advirtió que las temperaturas seguirán elevadas por la temporada de verano y el viento cálido y húmedo del sureste. Recomendó a la población mantenerse hidratada, usar ropa ligera de colores claros y evitar la exposición al sol entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Actividad ciclónica

El Indomet informó que mantiene vigilancia sobre una onda tropical que emerge de las costas africanas, la cual presenta una baja probabilidad de desarrollo ciclónico (40%) en las próximas 48 horas y en los próximos siete días.