La quinta edición reunirá a líderes culturales, emprendedores y expertos internacionales para impulsar el emprendimiento creativo, la sostenibilidad y la economía naranja en la región

Santo Domingo. – Con el objetivo de promover el emprendimiento, la innovación y la sostenibilidad en las industrias creativas como dinamizadoras de la economía naranja, se celebrará la quinta edición del Foro Caribe Naranja, bajo el tema “Emprendimiento Cultural y Creativo. Innovación, Sostenibilidad e Impacto”. El evento es organizado por Switch⎟Havas y SIP Group.

La actividad, pautada para el martes 7 de octubre en Santo Domingo, reunirá a líderes, gestores y emprendedores culturales, artistas, representantes de incubadoras y aceleradoras de empresas creativas, expertos en negocios y gestión cultural, ejecutivos bancarios y de fondos de inversión, así como especialistas en sostenibilidad de proyectos culturales. Los participantes compartirán experiencias y buenas prácticas orientadas a potenciar el talento local y abrir nuevas oportunidades en el sector.

El Foro Caribe Naranja se ha consolidado como un escenario de reflexión y acción donde se abordan temas clave como la profesionalización de los oficios creativos, el acceso al financiamiento, la digitalización de la cultura y la generación de modelos de negocio sostenibles.

Durante la jornada, en la que intervendrán también dos expertos internacionales, se desarrollarán conferencias magistrales, paneles y sesiones de networking, espacios que permitirán a los participantes conectar con aliados estratégicos, explorar nuevos mercados y fortalecer proyectos culturales con herramientas tecnológicas innovadoras.

“En un mundo donde la creatividad se ha convertido en motor de desarrollo económico y social, es fundamental brindar plataformas que impulsen a nuestros emprendedores culturales y creativos, potenciando su impacto en la región y proyectando al Caribe como un hub de innovación cultural”, expresó José Grateraux, CEO de Switch⎟Havas.

Por su parte, Pamela Pitizia, gerente general de Switch⎟Havas, destacó: “Caribe Naranja ratifica que invertir en cultura y creatividad no es un gasto, sino una apuesta estratégica para el crecimiento económico, la cohesión social y la proyección internacional de la identidad regional”.

Asimismo, Ángel Rosario, Chief Creative Officer de Switch⎟Havas, afirmó: “La inteligencia artificial no sustituye la creatividad, la desafía. Nos obliga a redefinir qué nos hace únicos como creadores. En ese contexto, el emprendimiento cultural y creativo en República Dominicana cobra aún más valor: es ahí donde la tecnología encuentra propósito”.

El quinto Foro Caribe Naranja cuenta con el apoyo de instituciones públicas, privadas y organismos internacionales comprometidos con la dinamización de la economía creativa en la región.

Sobre Foro Caribe Naranja

El Foro Caribe Naranja es una iniciativa que busca visibilizar y colocar en la agenda pública los temas que abordan la Economía Naranja y las Industrias Creativas en el Caribe, destacando su aporte a la economía y al desarrollo social de las comunidades.

Esta quinta edición cuenta con el patrocinio de Banreservas, Banco Popular, INICIA, Centro Cultural Taíno y Media Net Partners.

Más información disponible en la web oficial: www.forocaribenaranja.com.