El vuelo de la presidenta de la Comisión Europea sufrió interferencias en su aproximación a Plovdiv y tuvo que aterrizar de forma manual

Sofía, (EFE).– El Gobierno de Bulgaria investiga un posible sabotaje de origen ruso que desactivó los sistemas de GPS del avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su visita al país este domingo.

“Durante el vuelo de la presidenta de la Comisión Europea a Plovdiv, se neutralizó la señal del satélite que suministraba información al sistema de navegación GPS de la aeronave”, indicó el Ejecutivo búlgaro en un comunicado.

Aunque el Gobierno no señaló autoría, fuentes de la Agencia de Control de Tráfico Aéreo (BULATSA) y de la Agencia Estatal de Seguridad Nacional (DANS) confirmaron a EFE que analizan indicios de una intervención deliberada, con sospechas que apuntan a los servicios secretos rusos.

Aterrizaje manual y riesgos crecientes

El incidente se produjo durante la aproximación al aeropuerto de Plovdiv, a 120 kilómetros al este de Sofía.

“Todo el sistema GPS del aeropuerto dejó de funcionar. Fue una interferencia innegable”, explicó a EFE una fuente de BULATSA, que relató cómo el piloto tuvo que sobrevolar la zona durante una hora antes de decidirse a aterrizar de forma manual con mapas en papel. Finalmente, el avión tomó tierra sin incidentes.

Según las autoridades aéreas, desde febrero de 2022 –coincidiendo con la invasión rusa de Ucrania– se ha registrado un aumento de interferencias y suplantaciones de GPS, tanto en aeronaves como en sistemas terrestres y marítimos.

Sospechas de sabotaje

Fuentes del contraespionaje búlgaro aseguran que la hipótesis de un sabotaje humano tiene “probabilidad más alta” que la de un fallo técnico. Además, advirtieron que estas interferencias son extremadamente peligrosas para la seguridad aérea.

Representantes marítimos en Varna confirmaron a EFE que los casos de GPS manipulados en el mar Negro son frecuentes y suelen atribuirse a operaciones rusas contra buques de la OTAN.

Reacciones políticas

Durante su visita a Bulgaria, Von der Leyen recorrió la planta estatal de armas VMZ-Sopot y subrayó la futura cooperación con Rheinmetall para fabricar armamento destinado a Ucrania. Allí afirmó que “Putin no ha cambiado ni cambiará, es un depredador y solo se le puede contener mediante una fuerte disuasión”.

La presidenta de la Comisión abandonó Bulgaria sin incidentes a bordo del mismo avión.

La Comisión Europea confirmó la interferencia en el GPS. “Hubo interferencias, pero el avión aterrizó sin incidentes”, señaló la portavoz comunitaria Arianna Podestà, añadiendo que las autoridades búlgaras sospechan de una “flagrante interferencia llevada a cabo por Rusia”.

“Somos muy conscientes de que las amenazas y la intimidación forman parte de las acciones hostiles de Rusia”, concluyó Podestà.