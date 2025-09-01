Sustituirán pisos de tierra por concreto en hogares de San Cristóbal y otras zonas del país

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano y la organización sin fines de lucro Hábitat para la Humanidad República Dominicana firmaron un acuerdo de colaboración mediante el cual el banco donará US$100,000 al proyecto “Pisos para Jugar”. La iniciativa busca sustituir pisos de tierra o en mal estado por pisos de concreto en aproximadamente 100 hogares de comunidades vulnerables, mejorando la salubridad y seguridad de las familias beneficiadas.

Las intervenciones se llevarán a cabo en zonas previamente identificadas por Hábitat, como la provincia de San Cristóbal, así como en otras áreas priorizadas del país.

Un acuerdo por una vivienda digna

La firma del convenio tuvo lugar en la Torre Popular, con la presencia de ejecutivos de ambas organizaciones. El acuerdo fue rubricado por Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular; Cesarina Fabián, directora nacional de Hábitat para la Humanidad; y José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular.

Durante el acto, Paniagua reafirmó el compromiso histórico del banco con la mejora de las condiciones de vida de las comunidades dominicanas:

“En el Banco Popular vamos más allá del negocio financiero, porque hace más de seis décadas nacimos con una visión humanista de tocar vidas, comprometidos con un desarrollo equitativo y sostenible”, expresó.

El ejecutivo resaltó que la alianza con Hábitat refleja el espíritu de colaboración con la sociedad civil y el compromiso del banco de construir un mejor presente y futuro para el país.

Por su parte, Cesarina Fabián destacó que la colaboración permitirá seguir llevando esperanza, estabilidad y bienestar a las comunidades más vulnerables, contribuyendo al cumplimiento de la visión de Hábitat: “Que cada persona tenga un lugar digno donde vivir”.

Sobre el proyecto “Pisos para Jugar”

La iniciativa forma parte de un esfuerzo regional de Hábitat para la Humanidad, en alianza con instituciones públicas y privadas, para eliminar pisos de tierra que afectan negativamente la salud y seguridad de las familias, especialmente de los niños.

Además de la sustitución de pisos, el proyecto contempla el desarrollo de capacidades técnicas locales y la activación económica comunitaria, generando un impacto sostenible en la calidad de vida de los hogares intervenidos.